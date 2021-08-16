NATO'nun eski Sivil Temsilcisi Çetin: "(Afganistan) Büyük ölçüde bedeli kadınlar ödeyecektir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

NATO'nun eski Sivil Temsilcisi Çetin: "(Afganistan) Büyük ölçüde bedeli kadınlar ödeyecektir"

NATO'nun eski Sivil Temsilcisi Çetin: '(Afganistan) Büyük ölçüde bedeli kadınlar ödeyecektir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

NATO'nun Afganistan'daki eski Kıdemli Sivil Temsilcisi Hikmet Çetin, "Tanıdığım kadarıyla Taliban'ı, günün sonunda yine büyük ölçüde eskiye döneceklerdir.

NATO'nun Afganistan'daki eski Kıdemli Sivil Temsilcisi Hikmet Çetin, "Tanıdığım kadarıyla Taliban'ı, günün sonunda yine büyük ölçüde eskiye döneceklerdir. Yine büyük ölçüde bedeli kadınlar ödeyecektir, kızlar ödeyecektir Afgan halkıyla beraber" dedi.

NATO'nun Afganistan'daki eski Kıdemli Sivil Temsilcisi Çetin, Afganistan'da yaşanan son durumu değerlendirdi. Çetin, Taliban'ın bütün çabalara rağmen mevcut hükümetle bir araya gelip anlaşma imzalamadığını belirterek, "Amerika'da yaptığı anlaşmanın bir maddesi de buydu. Bir hedefi olduğunu tahmin ettim. Hedefi de sahada bütün kontrolü aldıktan sonra daha güçlü olarak bu işi yapacağına karar verdi. Çünkü karşısında bir direnişin olmadığını gördü. Yıllardır eğitilen 300 bin askerin darmadağın olduğunu, silahlarını bile teslim ettiklerini gördü. Bunun kolay olduğunu anlayınca masaya oturduğu zaman daha güçlü olmasını istiyordu, onu da sağladı" dedi.

"19 yıl çok uzun yıl. 19'uncu yılda Taliban ile mücadelede kaybettiler"

NATO ve ABD'nin Afganistan'da yenildiğini söyleyen Çetin, "19 yıl çok uzun yıl. 19'uncu yılda Taliban ile mücadelede kaybettiler. Çünkü Taliban'la karşı karşıya ordu olarak savaşmıyorsun. Onun için çok zordur çete eylemleri yapanlarla savaşmak. Dünyanın her yerinde zordur, Afganistan'da daha da zordur" diye konuştu.

Türkiye ile Afganistan arasındaki durumun değiştiğini dile getiren Çetin, "Beklenen bir Afgan hükümeti olacak. Gerekirse Türkiye bu Afgan hükümetiyle görüşecek. Çünkü bu ayın sonundan itibaren şu andaki koşullara göre bütün yabancı askerlerin çekilmesi ön görülüyor. Bütün çabalara rağmen bizim dışişlerinden, istihbarat örgütlerinden Taliban ile görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Her seferinde hayır dediler, sizin de çıkmanız lazım terk etmeniz lazım diye söylediler. Şimdi durum değişti. Çünkü şu an sivil, seçilmiş bir hükümet yok. Aşağı yukarı Taliban hem fiilen hem de yönetimde çok hakim. Şimdi Türkiye bakımından aslında güç bir dönem de başlıyor" şeklinde konuştu.

"Büyük ölçüde bedeli kadınlar ödeyecektir"

"Taliban diyor ki ben eskisi gibi değilim, yabancılar gitmesin vesaire diyor" diyen Çetin, "Tanıdığım kadarıyla Taliban'ı günün sonunda onlar yine büyük ölçüde eskiye döneceklerdir. Yine büyük ölçüde bedeli kadınlar ödeyecektir, kızlar ödeyecektir Afgan halkıyla beraber. Çünkü 1996'dan 2002'ye kadar büyük bedeli kadınlar ödedi. Beni ziyaret ettiklerinde sık sık 'bize bedel ödetmeyin' derlerdi, haklı olarak. Yine o döneme dönme ihtimalleri var" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Taliban'ın Kabil'e girmesi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin
Taliban'ın Kabil'e girmesi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ziya Selçuk İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Bülent Ersoy Yıldız Tilbe Şahan Gökbakar Seren Serengil
Spor Caner Erkin Ünal Karaman Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
NATO'nun eski Sivil Temsilcisi Çetin: "(Afganistan) Büyük ölçüde bedeli kadınlar ödeyecektir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 22:09:31. #1.14#

title