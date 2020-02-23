: NATO'nun "Dynamic Manta 2020" tatbikatı yarın başlıyor

23.02.2020 20:30 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:32

NATO'nun su üstü ve deniz altı harbi konularında müttefik ülkeler arasındaki iş birliğini geliştirmek ve eğitim seviyesini yükseltmek amacıyla düzenlediği "Dynamic Manta-2020" tatbikatı 24 Şubat-6 Mart'ta gerçekleştirilecek.

İtalya Deniz Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde yapılacak tatbikata, NATO üyeleri; Türkiye, Kanada, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya, İngiltere ve ABD'den toplamda 8 fırkateyn, 5 denizaltı, 5 deniz karakol uçağı katılacak.

İtalya'nın güneyindeki Sicilya adası açıklarında icra edilecek tatbikat kapsamında, 9 ülkenin müttefik gemi ve denizaltıları, ortak eğitimde bir araya gelecek.

Dynamic Manta 2020 tatbikatı, tüm katılımcı ülkelerin birlik ve unsurlarına, birlikte çalışabilirlik ve yeterliliklerini artırmak için karmaşık ve zorlu savaş eğitimleri vermeyi amaçlıyor.

Tatbikat öncesinde aralarında AA muhabirinin de olduğu bir grup basın mensubunu Dynamic Manta 2020'nin sancak gemisi olan İtalyan donanmasına ait ITS Carabiniere fırkateyninde ağırlayan NATO Daimi Deniz Görev Grubu - 2 Komutanı Tuğamiral Paolo Fantoni, bu tatbikatın, NATO deniz unsurlarının güçlenmesi, acil ve beklenmedik durumlar karşısında kapasitesini ölçmesi bakımından test niteliğinde olduğunu söyledi.

Türkiye'den tatbikata güçlü katılım

Milli komuta altında görev yapan ve özellikle Doğu Akdeniz ile Orta Akdeniz'de sayısı 10'u aşan muharip gemileriyle Türk Deniz Kuvvetleri, Türkiye'nin ulusal hak ve menfaatlerinin olduğu tüm denizlerde Türk bayrağını dalgalandırıyor.

Türkiye, NATO tatbikatlarına da en fazla destek sağlayan deniz kuvvetleri arasında yer alırken, Dynamic Manta-2020'de de varlığını güçlü şekilde hissettiriyor.

Türkiye, tatbikata, Barbaros sınıfı firkateynlerden TCG Salihreis, Preveze sınıfı denizaltılardan TCG 18 Mart, bir Deniz Karakol Uçağı (P-235) ve tatbikatın bir bölümünde yer alacak TCG Gaziantep firkateyni ile katılım sağlıyor.

Yarın başlayacak tatbikat, 6 Mart'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

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