NATO: "Daha tehlikeli ve rekabetçi bir dünyada yaşıyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

NATO: "Daha tehlikeli ve rekabetçi bir dünyada yaşıyoruz"

22.03.2021 17:24 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:48
NATO:

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, "Daha tehlikeli ve rekabetçi bir dünyada yaşıyoruz" ve "Rusya, yurtdışında saldırgan davranış modeli sergiliyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, "Daha tehlikeli ve rekabetçi bir dünyada yaşıyoruz" ve "Rusya, yurtdışında saldırgan davranış modeli sergiliyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısı hakkında başını toplantısı düzenledi. Stoltenberg, transatlantik ilişkilerde yeni bir sayfa açma fırsatı olduğunu ve bakanların ittifakı uyarlamak için NATO 2030 girişimi hakkında görüş alışverişinde bulunacaklarını açıkladı. Stoltenberg, "Gelecek için daha güçlü bir İttifak kurmak için cesur ve hırslı olmalıyız. Çünkü zorlukların sınır tanımadığı, daha tehlikeli ve rekabetçi bir dünyada yaşıyoruz" dedi.

NATO 2030'da terörle mücadele, siber güvenlik, Çin ve Rusya ile rekabet ve iklim değişikliği gibi konuların ele alınacağını ifade eden Stoltenberg, "NATO 2030'da Çin ve Rusya gibi otoriter güçler tarafından meydan okunan kurallara dayalı düzeni korumakla ilgili konular görüşülecek" ifadelerini kullandı.

NATO-RUSYA İLİŞKİSİ

Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in yanı sıra NATO'nun AB Yüksek Temsilcisi ve Rusya ile ilişkilerinin ele alınacağını belirterek, "Rusya, ülkesinde barışçıl muhalifleri bastırmaya devam ediyor ve yurtdışında saldırgan davranış modeli sergiliyor. Bir İttifak olarak, Rusya'ya yönelik çift yönlü yaklaşımımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz" dedi.

NATO'NUN AFGANİSTAN'DA ASKERİ VARLIĞI

NATO'nun Afganistan'daki durumla ilgili istişarelere devam edeceğini kaydeden Stoltenberg, "Bakanlar, Afganistan'daki durumla ilgili askeri varlığımız ile ilgili ve sonraki adımları istişare edecek" dedi.

ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA'YA DESTEK

Bakanların NATO'nun Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki kilit ortaklara karşı desteğini değerlendireceklerini belirten Stoltenberg, "NATO'nun Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki ortaklarla çalışması, uluslararası terörizme karşı mücadelede bir katkıdır. Bakanlar, Irak, Ürdün ve Tunus gibi kilit ortaklar için verdiğimiz desteği değerlendirecek ve neler yapabileceği hakkında görüşecek" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Numan Kurtulmuş
Magazin Merve Dizdar Aleyna Tilki Rasim Öztekin Berrak Tüzünataç
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Bülent Uygun Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: NATO: "Daha tehlikeli ve rekabetçi bir dünyada yaşıyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 17:59:57. #1.16#
title