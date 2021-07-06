Nasreddin Hoca Şenliklerinde sergi açılışları
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Nasreddin Hoca Şenliklerinde sergi açılışları

Nasreddin Hoca Şenliklerinde sergi açılışları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

62.Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

62.Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında şehrin çeşitli merkezlerinde sergiler açıldı. Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organizasyonuyla açılan karikatür, fotoğraf ve minyatür sergileri beğeni topluyor. Sergilerin açılışını; Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel birlikte yaptı. İlk olarak; Nasreddin Hoca Turizm Derneği'nin Fotoğraf Sergisi'nin açılışı Eski Osmanlı Bankası önünde protokolün katılımıyla gerçekleştirildi. Sergileri gezen protokol mensupları daha sonra sergiyi açan sanatçılara birer plaket takdim etti. Akşehir Kültür Merkezi'ndeki, AKFAD (Akşehir Fotoğraf Amatörleri Derneği'nin "Hayatın içinden" konulu Fotoğraf Sergisi ve Ersan Perçem'in "Gelenekli Sanatlar Sergisi'nin de açılışlarını da yapan protokol mensupları burada da, sergileri gezip eser sahiplerine plaket takdim etti. Son olarak Cumhuriyet Meydanında; Akşehir'in Hafızası (Fikri Er), Dünya'nın Ortası, Hoca Nasreddin Diyarı, Gülmece Başkenti Akşehir (Halit Kinvan), Akşehir'i Seviyorum, Geziyorum (Ahmet Er) isimli sergilerinin açılışları yapıldı.

Sergiler 10 Temmuz akşamına kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek.

(Cemal Filiz/İHA)

Nasreddin Hoca Şenliklerinde sergi açılışları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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