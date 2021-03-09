Nasreddin Hoca'dan mavileşme çağrısı

- Nasreddin Hoca'dan mavileşme çağrısı Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, korona virüs salgınında maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat çekmek ve ülke genelinde tüm illerin maviye dönmesini sağlamak amacıyla Nasreddin Hoca'nın yer aldığı kısa bir kamu spotu videosu çekti.

- Nasreddin Hoca'dan mavileşme çağrısı

KONYA - Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, korona virüs salgınında maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat çekmek ve ülke genelinde tüm illerin maviye dönmesini sağlamak amacıyla Nasreddin Hoca'nın yer aldığı kısa bir kamu spotu videosu çekti.

Küçük Ayasofya Mescidi, tarih evlerin bulunduğu Akşehir Sokakları, Tarihi Arasta Çarşısı, Taş Eserler Müzesi gibi Akşehir'in çeşitli tarihi ve kültürel alanlarında çekilen videoda temsili Nasreddin Hoca, tarihi Arasta Çarşısı'nda tescilli Akşehir Tandır Kebabı'nı yemek için geldiği lokantada, salgından dolayı sadece paket servis yapılması ile kebap yiyemeden lokantadan ayrılması konu ediliyor. Ayrıca Nasreddin Hoca yolda iken karşılaştığı ve kendisinden dönüşte düdük isteyen çocuklardan sadece maskeli olan çocuğa dönüşte düdük getirerek 'Maskeyi takan düdüğü çalar' mesajını da veriyor. Videonun sonunda vatandaşları pandemi kurallarına uymaya davet eden Nasreddin Hoca, aşı olmayan vatandaşlara da aşı olma çağrısı yapıyor.

Akşehir Belediyesi olarak farkındalık oluşturmak ve kırmızı olan illerin bir an önce mavileşmesine katkı sağlamak amacıyla bu kamu spotu videosunu çektiklerini söyleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına daha dikkat edip, bir an önce mavi olabilmek amacıyla Akşehir'imizin değeri olan Nasreddin Hoca'mızla bir video hazırladık. Dileriz başta Akşehir'imiz ve Konya'mız olmak üzere tüm Türkiye'deki vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik kurallarına daha da dikkat ederek ülke genelinde mavileşerek sağlıklı ve mutlu olduğumuz güzel günlere kavuşabiliriz. Hedef mavi diyoruz. İstersek ulaşamayacağımız hedef yok. Kurallara sıkı sıkıya uyalım, hedefimiz maviye ulaşalım" dedi.

Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından hazırlanan video; sosyal paylaşım siteleri ve Akşehir Belediyesi web sitesi üzerinden paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEMAL FİLİZ