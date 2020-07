Nasipse Adayız Filmi Nasipse Adayız filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Nasipse Adayız filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Doktor Kemal Güner, İstanbul'da bir ilçenin belediye başkanlığına aday olmaya karar verir. Bunun için vakit kaybetmeden çalışmalara başlayan Güner, delice bir koşuşturmanın içine girer. Bir Numara'nın gözüne girip aday olmayı başarabilmek için her yolu deneyen Güner, heyecanla adaylığının açıklanacağı geceyi beklemeye başlar. Ancak büyük gün gelip çattığında beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalır.

Yönetmen: Ercan Kesal

Senaryo: Ercan Kesal

Oyuncular: Ercan Kesal, Selin Yeninci, İnanç Konukçu, Nazan Kesal, Muttalip Müjdeci, Valeriu Andriuta, Serhat Midyat, Vedat Erincin, Kemal Burak Alper, Zafer Diper, Aslıhan Kapanşahin, Hüseyin Taş, Mustafa Kırantepe, Hayrullah Tarhan Karagöz, Hasan Pek, Eren Can Hakkı, Eray Yasin Işık, Yücel Yüksel, Nezaket Erden, Başak Koyuncuoğlu, Özgür Şevki Öztürk, Sarp Aydınoğlu, Erol Babaoğlu, Mustafa Barış Taşkın, Hasan Erdem, Haluk Yüksel, Can Tarakçı, İlyas Özcakır, Enver Arcak, Ergun Kuyucu, Nihat Alptekin, İlhan Algün, Fikret Karol, Öykü Çatalpınarlar, Fatih Akkaya, Çetin Yüksel, Ali Baba Şanlı, Gürsel Fırat, Alaz Türkmen, Başar Bora Keleş, Lütfi Yalın Keleş, Bilen Bilmen, Baran Seyhan, Saki Çimen

Filmin Türü: Biyografi

Orijinal Adı: You Know Him

Yapımcı Firma: Ay Yapım

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 105 dk.

Dağıtıcı Firma: Ay Yapım

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

