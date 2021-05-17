"Nasipse Adayız", Belgrad Film Festivali'nden ödülle döndü
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"Nasipse Adayız", Belgrad Film Festivali'nden ödülle döndü

'Nasipse Adayız', Belgrad Film Festivali'nden ödülle döndü
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Güncel

Dünya prömiyerini Rotterdam Film Festivali'nde gerçekleştiren Ercan Kesal'ın yazıp, yönettiği "Nasipse Adayız", Belgrad Uluslararası Film Festivali'nden "En İyi İlk Film Ödülü"nü aldı.

Dünya prömiyerini Rotterdam Film Festivali'nde gerçekleştiren Ercan Kesal'ın yazıp, yönettiği "Nasipse Adayız", Belgrad Uluslararası Film Festivali'nden "En İyi İlk Film Ödülü"nü aldı.

Barbu Balasoiu'nun görüntü yönetmenliğini, Ali Aga'nın kurgusunu, Oya Köseoğlu'nun ise sanat yönetmenliğini yaptığı Türkiye-Sırbistan ortak yapımı "Nasipse Adayız", şu an Netflix'te izlenebiliyor.

Pandemi sebebiyle ödül törenine katılamayan Ercan Kesal, duygu ve düşüncelerini festivale katılanlarla paylaştığı videoda, Sırbistan'ın kendisinin hayatında özel bir yeri olduğunu, babasının okuması için aldığı ilk ciddi kitabın Ivo Andric'in "Drina Köprüsü" olması ve yıllar sonrasında "Bir Zamanlar Anadolu" filmiyle Sırbistan'a Emir Kusturica'nın davetlisi olarak gittiklerinde Kustirica'nın kendisine hediye olarak aynı kitabı hediye etmesinin kendisi için büyük anlamı olduğunu ifade etti.

Ercan Kesal'ın genç bir doktor olarak Beyoğlu belediye başkan aday adayı olmasını anlatan ve aynı adlı kitaptan uyarlanan filmin oyuncu kadrosunda Ercan Kesal, Selin Yeninci, İnanç Konukçu ve Muttalip Müjdeci yer alırken Nazan Kesal ve Valeriu Andriuta konuk olarak onlara eşlik ediyor.

Yapımcılığını Ay Yapım, Poyraz Film, Thalia Production ve Living Pictures'ın gerçekleştirdiği film Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sırbistan Film Fonu tarafından desteklendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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