"Nasıl Bir Mezun" söyleşisinde öğrencilere iş hayatı ile ilgili tavsiyeler verildi

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Anadolu Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Bilgin Bari'nin kariyer planlama dersi kapsamında düzenlenen "Nasıl Bir Mezun" başlıklı söyleşi Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'nin katılımıyla İİBF Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Erol Kutlu'nun yaptığı söyleşiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Zekeriya Yıldırım, Doç. Dr. İsmail Onur Baycan, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

EOSB Başkanı Küpeli: "Eğer deneyim kazanmak istiyorsanız üniversite döneminizde aktif rol oynamanız gerekiyor"

Söyleşide öğrencilere iş dünyası hakkında bilgiler veren ve mezun olacak öğrencilerde hangi kriterlerin olması gerektiği hakkında tavsiyelerde bulunan Nadir Küpeli konuşmasında şunları söyledi: "Etrafımızda iktisat ve ekonomi okuyup mezun olan ve diplomasını aldıktan sonra iş arayışına giren birçok öğrenci var. Özellikle şirketler veya firmalar işe alım sırasında tercih yaparken öğrencinin eğitim hayatı boyunca katıldığı etkinliklere, yer aldığı staj programlarına ve en önemlisi sahip olduğu yabancı dil seçeneklerine odaklanır ve daha seçici davranırlar. Bu alanlarda da deneyim kazanmak istiyorsanız eğer üniversite döneminde aktif rol oynamak, becerileri geliştirmek ve sosyal alanda kendini göstermek gibi eylemler büyük önem taşıyor. Bu sayede mezun olduktan sonra kazanımlarımız ile iyi bir çalışma başlangıcı yapabilirsiniz. Staj hayatınızı dolu dolu geçirmeye odaklanın hatta stajyer olarak çalışmaya başladığınız şirkette daimi bir şekilde çalışacakmış gibi faaliyetlerde bulunun ve veriminizi o düşünce doğrultusunda arttırın. Çünkü staj sizin hayatınızda ilk adımınız olacak ve burada edindiğiniz bilgiler ve yeteneklerinizle daha kalıcı bir iş hayatına sahip olabileceksiniz. Umuyorum ki yeni mezun arkadaşlarımız ya da mezun olacak arkadaşlarımız bu zorlu iş hayatında kendilerine uzun ömürlü bir yer edinebilirler ve birlikte yapabileceğimiz ortak projelerde bir arada oluruz. "

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