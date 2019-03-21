NASA'yı Hackleyen Chris Roberts, Türkiye'ye Geliyor!

Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (NASA) hackleyen Chris Roberts, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan Digital Age Summit 2019'da konuşmacı olarak yer alacak.

DİGİTAL AGE SUMMİT BU YIL İSTANBUL'DA OLACAK

2007 yılından bu yana konu ve konuklarıyla dijital devrimin yarattığı yeni platformların nabzını tutan ve dijital dünyanın en yaratıcı isimlerine ev sahipliği yapan Digital Age Summit, bu yıl 13. kez 16 Nisan 2019 tarihinde Uniq İstanbul'da olacak. "Future For All" temasıyla gerçekleşecek olan etkinlik, sorumluluk ve inovasyon kavramlarını bir araya getirirken insanlar ve toplumlar arasındaki duvarları kaldıran ve ürettiği faydayı herkes için erişilebilir kılan bir dijital ve teknolojik dönüşümü kapsayacak.

TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN İNOVATİF ZİHİNLERİ BİR ARAYA GELİYOR

Türkiye'nin ve dünyanın inovatif zihinlerini bir araya getiren 13. Digital Age Summit'te yapay zekâ, nesnelerin interneti, sağlık ve finans teknolojileri, kullanıcı deneyimi, 5G, blockchain, algoritmalar, biyoteknoloji, dijital dönüşüm ve istihdamın geleceği gibi başlıklarda yaşanan tüm yeni gelişmeler; ekonomik, toplumsal ve insani yönleriyle; geleceğimize yaptıkları katkılar ele alınacak.

İNSAN HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN TEKNOLOJİLER İŞLENECEK

Fitbit akıllı saatlerinin, bebek takip cihazı olan Sproutling'in ve köpeklerin takibi için tasarladığı GPS altyapılı takip cihazı Whistle'in tasarımcısı olan Gadi Amit, Digital Age Summit'te yapacağı konuşmasında nesnelerin interneti, giyilebilir teknoloji, kullanıcı merkezli tasarım, insan hayatını kolaylaştıran teknolojilerin geleceği konularını işleyecek.

Silikon Vadisi'nde çalışan başarılı Türk iş insanı Seval Öz, etkinlik kapsamında gelecekte yapay zekanın en çok etkileyeceği ve dünyada en çok üzerine yatırım yapılan alan olan akıllı ulaşım, otonom araçlar üzerine konuşacak.

NASA'YI HACKLEYEN İSİM DİGİTAL AGE SUMMİT'TE

Çok sayıda uçağı ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (NASA) hackleyen Chris Roberts, bir dönemin en çok aranan siber suçlularından sayılıyordu. Geleceğin teknolojilerinin siber güvenliklerini sağlamak için altyapı çözümleri sağlayan ve gelecek beş yıl içinde teknolojik tsunami olacağının altını çizen Roberts, ana sahnede yapacağı konuşmasında "teknoloji insan hayatını nasıl değiştirecek, biz buna ne kadar hazırız" konusunu irdeleyecek.

MEDYA VE İLETİŞİMDE İNOVASYON KONULARINI İŞLEYEN SEMİNER PROGRAMI

Reklam ajanslarına, dijital ajanslara ve markalara inovatif iletişim stratejisi ve inovatif kampanya teknikleri konusunda danışmanlık veren Genius Steals'ın kurucuları olan Faris Yakob ve Rosie Yakob, Digital Age Summit'te ajans yöneticilerine ve marka yöneticilerine yeni pazarlama felsefeleri; medya kullanımı ve iletişimde inovasyon konularını içeren kapsamlı bir seminer programı sunacak.

Dijital bankacılık sistemiyle yeni temsilcilik kuran Standard Chartered Bank'ın Hong Kong CEO'su Deniz Güven, konuşmasında şubesiz bankacılık sisteminin geleceği, sektöre neler getireceği, işimizi ve hayatımızı nasıl kolaylaştıracağı gibi konularda görüş ve deneyimlerini paylaşacak.

TÜRKİYE'DEN DE BAŞARILI GİRİŞİMCİLER PANELDE YER ALACAK

Dünya üzerindeki internet kullanıcılarına Estonya hükümeti tarafından dijital kimlikler verilmesini ve bu kişilerin AB içinde küresel bir iş yapabilmesini sağlayan 'Estonya Cumhuriyeti e-Oturum Programı'nın Halkla İlişkiler Departmanı Direktörü olan Arnaud Castaignet, Estonya'nın e-vatandaşlık sistemini anlatacak ve Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden ve Türkiye'den başarılı girişimciler ile gerçekleşecek panelde bir araya gelecek.

Etkinliğin kesinleşen diğer konuşmacıları arasında; dünyanın en önemli teknoloji tasarımlarından Bilgi Mimarı, FatDUX Group Başkanı Eric Reiss; UX Playground ve Adobe XDI Kurucusu Chakib Labidi; ünlü araştırmacı ve yazar Evgeny Morozov; Wunderman Thompson İnovasyon Grubu Dünya Başkanı Lucie Greene gibi isimler yer alıyor.