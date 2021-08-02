NASA yangın haritası! Türkiye yangın haritası açıklandı mı? NASA yangınların harita üzerinden görünümünü paylaştı mı?
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NASA yangın haritası! Türkiye yangın haritası açıklandı mı? NASA yangınların harita üzerinden görünümünü paylaştı mı?

NASA yangın haritası! Türkiye yangın haritası açıklandı mı? NASA yangınların harita üzerinden görünümünü paylaştı mı?
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Ülkemizde pek çok il ve ilçede süren orman yangınları NASA uyduları tarafından çekilen görüntülerde tespit edildi. FIRMS adı verilen Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi sisteminde Türkiye'deki kırmızı noktaların yoğunluğu dikkat çekti. Peki, NASA yangın haritasına nasıl bakılır? NASA yangın haritası görünümü! Yangın haritasındaki Türkiye'nin görünümü nasıldır?

Türkiye'de Osmaniye, Adana, Mersin, Muğla, Antalya ve Kayseri'nin de aralarında yer aldığı pek çok şehirde çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Devam eden yangınlar, NASA'nın uydu görüntülerine de yansıdı. Peki, NASA yangın haritasına nereden bakılır? NASA yangın haritası açıklandı mı? Türkiye yangın haritası açıklandı mı? NASA yangınların harita üzerinden görünümünü paylaştı mı?

NASA YANGIN HARİTASINA NASIL BAKILIR?

NASA'nın Kaynak Yönetim Sistemi için Yangın Bilgileri (FIRMS), NASA'nın Terra ve Aqua uydularındaki Orta Çözünürlüklü Görüntüleme Spektroradiometresinden (MODIS) ve NASA'nın Görünür Kızılötesi Görüntüleme Radyometresi Suite'inden 3 saatlik uydu gözlemi içinde Gerçek Zamana Yakın (NRT) aktif yangın verilerini dağıtır ( VIIRS) ortak NASA/NOAA Suomi Ulusal Kutup Ortaklığı (Suomi NPP) ve NOAA-20 uydularında. FIRMS, NASA'nın Land, Atmosphere Near real-time Capability for EOS (LANCE) programının bir parçasıdır.

NASA'nın "firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/" adresine girerek dünyadaki yangın haritasına göz atabilirsiniz.

NASA YANGIN HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ...

NASA yangın haritası! Türkiye yangın haritası açıklandı mı? NASA yangınların harita üzerinden görünümünü paylaştı mı?

TÜRKİYE'DE YOĞUNLUK DİKKAT ÇEKİYOR

NASA'nın "FIRMS" adını verdiği Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi, uydu görüntüleri üzerinden dünya üzerinde yangın çıkan bölgeleri tespit edip işaretleyebiliyor. Hava sıcaklıkları nedeniyle dünyanın belli başlı yerlerinde işaretlenen kırmızı noktaların Türkiye sınırları içindeki yoğunluğu dikkat çekiyor.

21 NOKTADA YANGINLAR SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından ülke genelinde 28-29 Temmuz'da çıkan yangınlara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz."

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Adana, Antalya, Muğla, Mersin ve Osmaniye başta olmak üzere, 21 ilde çıkan 63 yangının 42'sinin kontrol altına alındığı ve 21 yangının ise devam ettiği yer aldı.

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NASA yangın haritası! Türkiye yangın haritası açıklandı mı? NASA yangınların harita üzerinden görünümünü paylaştı mı? - Haberler
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