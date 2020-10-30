NASA topladığı gök taşı örneklerini incelenmesi için dünyaya getiriyor
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NASA topladığı gök taşı örneklerini incelenmesi için dünyaya getiriyor

30.10.2020 08:32 | Son Güncelleme: 30.10.2020 08:36
NASA topladığı gök taşı örneklerini incelenmesi için dünyaya getiriyor

(IHA) NASA'nın Osiris-Rex adlı uzay aracının topladığı gök taşı örnekleri numune teslim kapsülüne yerleştirilerek dünyaya geri dönmeye hazırlanıyor.

MANCHESTER-(IHA) NASA'nın Osiris-Rex adlı uzay aracının topladığı gök taşı örnekleri numune teslim kapsülüne yerleştirilerek dünyaya geri dönmeye hazırlanıyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) bir asteroit numune geri dönüş aracı olan Osiris-Rex'in topladığı gök taşı örnekleri detaylı incelenmesi için dünyaya gönderilmek üzere bir kapsüle yerleştirildi. 20 Ekim'de Dünya'dan 320 milyon kilometre uzaklıkta karbonlu bir asteroit olan Bennu isimli gezegenden gök taşı toplayan Osiris-Rex, 500 metre genişliğindeki Bennu'ya sadece birkaç saniyeliğine inerek numune topladı. Toplanan numunenin ayrıntılı analizi için dünya'ya gönderilmesi planlanan kapsülden numunelerin uzaya sızmaya başlamasının ardından NASA operasyonu hızlandırdı.

Uzay aracı Osiris-Rex'in yaklaşık 400 gr numune topladığı tahmin edilirken araçtaki numune toplayan aparatın kapağının araya sıkışan kaya parçacıkları nedeniyle tam kapanmaması üzerine uzaya sızmaya başlayan numunelerin başarıyla kontrol altına alındı belirtildi. Sızıntı yapan bölmeyi kapatmanın iki gün içinde gerçekleşen bir süreç olduğunu belirten operasyonun proje yöneticisi Rich Burns, "Bugün bu operasyonu başarıyla tamamladığımızı duyurmak için buradayız," dedi.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre kapsüldeki sızıntının kontrol altına alındığı ve dünyaya geri dönüş yolculuğu için hazır olduğu belirtilirken, uzay aracının 24 Eylül 2023 tarihinde Utah çölüne iniş yapılacağı ifade edildi. 2016 yılında uzaya fırlatılan Osirix-Rex, Mart ayında Dünya'ya geri dönüş yolculuğuna başlayacak. - MANCHESTER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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