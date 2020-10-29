NASA'nın uzay aracı topladığı gök taşı örneklerini dünyaya göndermek için kapsüle yerleştirdi
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NASA'nın uzay aracı topladığı gök taşı örneklerini dünyaya göndermek için kapsüle yerleştirdi

29.10.2020 22:57 | Son Güncelleme: 29.10.2020 23:00
NASA'nın uzay aracı topladığı gök taşı örneklerini dünyaya göndermek için kapsüle yerleştirdi

CAPE ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) uzay aracı OSIRIS-REx, topladığı gök taşı örneklerini dünyaya göndermek için bir kapsüle yerleştirdi.

CAPE ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) uzay aracı OSIRIS-REx, topladığı gök taşı örneklerini dünyaya göndermek için bir kapsüle yerleştirdi.

Uçuş kontrolörleri, OSIRIS-REx'in 20 Ekim'de temas ettiği Bennu isimli gök taşından robot koluyla topladığı numunelerin uzaya sızmaya başlamasının ardından operasyona hız verdi.

NASA'dan yapılan açıklamada, OSIRIS-REx görevinin, uzay aracının numune toplayıcı başlığını, Numune Teslim Kapsülü (SRC) içine başarıyla yerleştirdiği belirtildi.

NASA'dan 21 Ekim'de yapılan açıklamada, uzay aracı OSIRIS-REx'in kum ve toz parçacıklarını toplamak için 500 metre çapındaki gök taşı Bennu'nun yüzeyine başarılı şekilde birkaç saniyelik iniş yaptığı bildirilmişti.

OSIRIS-REx'in Bennu'dan topladığı numuneler, hedeflenen 60 gramdan fazla olması ve numune toplayıcı aparatın kapağının araya sıkışan kaya parçacıkları nedeniyle tam kapanmaması üzerine uzaya saçılmaya başlamıştı.

NASA'nın uzay aracının toplayacağı örneklerin, Güneş Sistemi'nin oluşumuna ilişkin yeni bulgulara kapı açması bekleniyor.

Aralık 2018'te Bennu'ya ulaşan OSIRIS-REx'in Eylül 2023'te dünyaya dönmesi planlanıyor.

Japonya, "Hayabusa 2" uzay aracıyla "Ryugu" asteroidinden, ABD ise "OSIRIS-REx" uzay aracıyla "Bennu" asteroidinden kaya örnekleri toplamayı amaçlayan uzay görevleri yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Ulucak

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