NASA'nın Kızılötesi Sayesinde Gözlemlediği Büyüleyici Whirlpool Galaksisi

NASA, farklı dalga boylarında veri toplamanın değerini gösteren Whirlpool Galaksisi'nin görüntülerini yayınladı. Görüntü, farklı ışık dalga boylarında görülen aynı galaksiyi gösteriyor. Solda (a) Whirlpool'u görünür ışık spektrumunda, 0,4 mikron (mavi renkle gösterilir) ve 0,7 mikron (kırmızı renkte gösterilir) olarak görüyoruz. Bu görseller, güçlü bir teleskopla Whirlpool Galaksisi'ni gözlemlerseniz gözünüze nasıl görüneceğini açıklıyor. Bu görüntü, Kitt Peak Ulusal Gözlemevi tarafından 2,1 metrelik bir teleskopla çekildi. Aralarındaki yıldızlardan gelen görünür ışığın çoğunu kapatan yıldız tozlarının oluşturduğu karanlık kıvrımlar da görseli bir hayli etkileyici hâle getiriyor.

Görüntünün soldan ikinci kısmında (b), iki veri kaynağının bir kombinasyonunu görüyoruz. Kitt Teleskobu'ndan gelen birinci görüntüye (a), kızılötesi dalga boylarını kaydeden Spitzer Teleskobu'ndan gelen veriler ekleniyor ve bu sayede ilk görüntüdeki (a) görünmeyen ayrıntıları görebiliyoruz.

Çekilen galaksi fotoğrafında yer alan (c) ve (d) görüntüleri, Spitzer Teleskobu tarafından toplanan verileri iki farklı kızılötesi ışık aralığında gösteriyor. (c) görüntüsü, 3,6 mikron (mavi renkle gösterilir), 4,5 mikron (yeşil renkle gösterilir) ve 8 mikron (kırmızı renkle gösterilir) olmak üzere üç dalga boyu kızılötesi ışığı kapsıyor. Her mavi nokta, çoğu yakınlarda bulunan tek bir yıldıza karşılık geliyor. Kırmızı, yıldız ışığıyla aydınlatılan tozu gösteriyor.

(d) görüntüsü ise tozun sıcak olduğu alanları vurgulayabilen 24 mikronluk ekstra bir dalga boyu (kırmızı renkle gösterilmiştir) içeriyor. Bu sıcak beyaz ve kırmızı bölgeler, yıldızların oluştuğu yerler.

Bu farklı görüntüler, bilim insanları için oldukça değerli. Elde edilen görüntüler, astronomların yapacakları çalışmalarda doğal olarak gizlenen galaksi özelliklerini görmelerini sağlıyor. Örneğin toz bulutları, görünür ışık spektrumunda karanlık ve özelliksiz görünüyor ancak kızılötesi spektrumda ışıkta parlıyor ve diğerlerinden daha sıcak ve aktif olan belirli alanları seçilebilir hâle getiriyor.