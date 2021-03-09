NASA, Mars'taki yaşam izlerini Salda Gölü'nde arayacak
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NASA, Mars'taki yaşam izlerini Salda Gölü'nde arayacak

09.03.2021 21:50 | Son Güncelleme: 09.03.2021 22:13

Perseverance uzay araştırma aracı ile Mars'ta bulgu toplayan NASA, Salda Gölü ile kızıl gezegenin benzerlik taşıdığını ifade etti. Türkiye'nin Mars 2020 projesinde kritik bir noktada olduğunu söyleyen merkezin bilim müdür yardımcısı Thomas Zurbuchen, gezegenden toplanacak bulguların Salda Gölü'ndeki örneklerle karşılaştırılacağını açıkladı.

Perseverance uzay araştırma aracını yaşam izlerini aramak için Mars'a indiren NASA, gözünü Türkiye'ye çevirdi. Kızıl gezegenden topladıkları örneklerin Salda Gölü'ndeki örneklerle çok benzer yapıda olduğunu söyleyen NASA'nın bilim müdür yardımcısı Thomas Zurbuchen, verilerin Salda'ya getirileceğini kaydetti.

NASA, Mars'taki yaşam izlerini Salda Gölü'nde arayacak
Thomas Zurbuchen

TÜRKİYE MARS 2020 PROJESİNDE KRİTİK NOKTADA

Perseverance ile Mars'tan delil bulunduğunda Salda'ya gidileceğini ve bulguların karşılaştırılacağını açıklayan Thomas Zurbuchen, Salda'nın birçok konuya cevap vereceğini kaydetti. Türkiye'yi Mars 2020 projesinde kritik bir noktada konumlandıran Zurbuchen, Salda'nın yalnızca kızıl gezegenle benzer özelliklerinin değil, aynı zamanda farklı özelliklerinin de çok önemli olduğunun altını çizdi. Böyle bir göle sahip olduğumuz için çok mutlu olduğunu söyleyen NASA'nın bilim müdür yardımcısı, çıkacak herhangi bir sonucun hızla Salda'daki bulgularla karşılaştırılacağını ifade etti.

NASA, Mars'taki yaşam izlerini Salda Gölü'nde arayacak

MARS VE SALDA'NIN BENZERLİĞİ

NASA, uzay aracının iniş yaptığı Jezero Krateri'nde bulunan mineral ve kaya yapısının, daha önce de vurguladığı gibi yeryüzünde tıpatıp benzerlerinin bulunduğuna inanıyor. Türkiye'nin güneybatısında yer alan Salda Gölü, kızıl gezegende bulunan tortu örneklerine oldukça benzer maddeler taşıyor. Bunun için uzay ajansı Mars'ta hayat izi ararken Salda'dan aldığı tortulardan yararlanıyor.

NASA, Mars'taki yaşam izlerini Salda Gölü'nde arayacak
Haber Yorumları (1)
BIZDEN DE: ELEMAN VERIN YANLARINA BIZIMKILER DE ÜÇ BES BIRSEYLER ÖGRENSIN, TAKIP ETSIN, BOS BELESE OLMAZ, ABD HIÇ BIR SEYI BELESE YAPMIYOR O ÜLKEDE BELESE HIÇ BIR SEY YOK, BIZIMKILER DAHIL OLSUN NE YAPACAKLARSA.
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