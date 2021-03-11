NASA, Mars'a gönderdiği uzay aracının kaydettiği ilk ses kayıtlarını paylaştı
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NASA, Mars'a gönderdiği uzay aracının kaydettiği ilk ses kayıtlarını paylaştı

11.03.2021 11:42 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:50

ABD'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu kurumu NASA'nın 'Perseverance' uzay aracı, Mars üzerindeki lazer darbelerinin seslerini kayda aldı. Çevredeki kayaların sesi almada yararı olduğu belirtilirken, toplamda 30 vuruşun yer aldığı ses kaydı kamuoyuyla paylaşıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurum Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Perseverance uzay aracı Mars üzerinden lazer darbelerinin ilk ses kayıtlarını kayda aldı. Aracın kayda aldığı ses ilk kez paylaşıldı.

KAYALAR SESİN ALINMASINA YARDIMCI OLUYOR

Ses kaydında bazılarının diğerlerinden biraz daha yüksek olduğu 30 vuruş sesinin yer aldığı belirtildi. Ritmik vuruş sesleri aracın SuperCam cihazındaki mikrofon tarafından duyulmasının ardından kayda alındı. Seslerin farklı yoğunlukta olduğu ve aracın etrafındaki kayaların yapısını anlamada ekibe yardımcı olabileceği ifade edildi.

"LAZER DARBELERİNİN İLK SES KAYITLARINI DİNLİYORSUNUZ"

NASA Perseverance uzay aracına ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'Mars'taki lazer darbelerinin ilk ses kayıtlarını dinliyorsunuz. SuperCam cihazımdaki mikrofon tarafından duyulan bu ritmik vuruş sesleri, ekibimin etrafımdaki kayaların yapısını anlamasına yardımcı olabilecek farklı yoğunluklara sahip' ifadelerine yer verildi.

NASA, Mars'a gönderdiği uzay aracının kaydettiği ilk ses kayıtlarını paylaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
CAHİL: Benim arabanın dörtlüleri de aynen böyle ses çıkartıyor. Öyleyse o da marsın sesi.
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REALİST: hepsi yalan hepsi sahte hepsi animasyon atmasyon daha ay a bile gidecek teknolojimiz yok kaybettik diyenlerde nasa idi
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