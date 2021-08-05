NASA'dan yangınların devam ettiği Türkiye ile ilgili paylaşım! Uydu fotoğraflarını da yayınladılar
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NASA'dan yangınların devam ettiği Türkiye ile ilgili paylaşım! Uydu fotoğraflarını da yayınladılar

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Türkiye'de 6 ilde 15 noktada devam eden yangınlarla ilgili bir paylaşım yaptı. Dünya genelinde sıcaklık artışının yaşandığı uyarısında bulunan NASA, yangın bölgelerinin uydu görüntülerini de yayınladı. Türkiye'de yangınların günlerdir sürmesine de değinen NASA, "Yangınlar hala kuvvetli rüzgarlar, 40 santigrat derecenin üzerindeki hava sıcaklıkları ve düşük nem ile besleniyor" ifadelerine yer verdi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) Türkiye'de 6 ilde 15 noktada sürmekte olan orman yangınları ile ilgili bir paylaşım geldi. NASA'nın resmi sitesinde yer alan yazıda "Şiddetli bir sıcak hava dalgasının ve aylarca süren kuru havanın ortasında Türkiye, son yılların en kötü orman yangınlarından bazılarıyla karşı karşıya" ifadelerine yer verildi. Yangın bölgelerini uyduları ile takip eden NASA, yeni görüntüler de paylaştı.

NASA'dan yangınların devam ettiği Türkiye ile ilgili paylaşım! Uydu fotoğraflarını da yayınladılar

"YANGINLAR KUVVETLİ RÜZGAR VE DÜŞÜK NEM İLE BESLENİYOR"

Yangınların günlerdir sürmesi ile ilgili açıklamalara da yer verilen paylaşımda 'Yangınlar hala kuvvetli rüzgarlar, 40 santigrat derecenin üzerindeki hava sıcaklıkları ve düşük nem ile besleniyor' denildi.

NASA'dan bir de uyarı geldi. Dünya genelinde bir sıcaklık artışı olduğuna vurgu yapan NASA, Güney Avrupa'nın büyük bir bölümünün 1980'lerden beri görülmeyen aşırı sıcaklar ile kavrulduğunun altını çizdi. İklim bilimciler tarafından yıllardır dile getirilen bu durumunun "Küresel Isınma"nın bir sonucu olduğu belirtiliyor.

NASA'dan yangınların devam ettiği Türkiye ile ilgili paylaşım! Uydu fotoğraflarını da yayınladılar

YANGINLAR YUNANİSTAN VE LÜBNAN'DA DA SÜRÜYOR

"Geçtiğimiz ay hem Yunanistan hem de Türkiye'de ulusal sıcaklık rekorları kırıldı" diyen NASA, Yunanistan ve Lübnan'da da yangınların sürmekte olduğuna dikkat çekti.

NASA'dan yangınların devam ettiği Türkiye ile ilgili paylaşım! Uydu fotoğraflarını da yayınladılar
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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