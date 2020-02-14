NASA: Bugüne kadar keşfedilen en uzak gök cismi Arrokoth'ta tahmin edilenin aksine su yok
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NASA: Bugüne kadar keşfedilen en uzak gök cismi Arrokoth'ta tahmin edilenin aksine su yok

New Horizons isimli uzay aracı tarafından keşfedilen ve şekli itibariyle kardan adama benzetilen Arrokoth adlı gök cisminde tahmin edilenin aksine su olmadığı belirlendi.

14.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:32
NASA: Bugüne kadar keşfedilen en uzak gök cismi Arrokoth'ta tahmin edilenin aksine su yok

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, () Güneş Sistemi'nin dışında insanlık tarafından keşfedilen en uzak gök cisminde tahmin edilenin aksine su olmadığını duyurdu.


Geçen senenin ocak ayında isimli uzay aracı tarafından keşfedilen ve şekli itibariyle kardan adama benzetilen gök cismi, Plüton'un ötesindeki evrenin sırlarını açığa çıkarmayı sürdürüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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