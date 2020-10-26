NASA, Ay'ın güneşli yüzeyinde su keşfettiğini duyurdu

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay'ın güneşli yüzeyinde su keşfedildiğini duyurdu.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay'ın güneşli yüzeyinde su keşfedildiğini duyurdu.

NASA tarafından yapılan açıklamada, Kızılötesi Astronomi için Stratosfer Gözlemevi (SOFIA) uçağı tarafından Ay'ın güneşli yüzeyinde ve Dünya'dan görülebilen en büyük kraterlerden biri olan Clavius Krateri'nde su moleküllerinin keşfedildiği belirtildi. NASA, bu keşfin suyun Ay yüzeyinde dağılmış bir şekilde olabileceğini ve su kaynaklarının soğuk ve karanlık bölgeler ile sınırlı olmadığını gösterdiğini ifade etti. NASA, keşfedilen suyun miktarıyla ilgili olarak ise yaklaşık bir adet 12 onsluk (340 gr) şişe kadar olduğunu ve bir metreküplük toprakta yer aldığını dile getirdi.

NASA yöneticisi Jim Bridenstine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "SOFIA'yı kullanarak Ay'ın güneşli yüzeyindeki suyu ilk kez doğruladık. Bunu bir kaynak olarak kullanıp kullanamayacağımızı henüz bilmiyoruz, ancak Ay'da su hakkında bilgi edinmek Artemis keşif planlarımızın anahtarıdır" dedi.

SOFIA, suyun Ay yüzeyinde nasıl üretildiği, depolandığı ve taşındığı hakkında bilgi edinmek için Ay'ın güneşli kısımlarında ve farklı ay evrelerinde incelemelerine devam edecek. NASA'ya göre bu veriler gelecekteki insan uzay araştırmalarına, Ay'ın ilk su kaynağı haritalarını oluşturmaya ve gelecekteki Ay görevleri için büyük katkı sağlayacak.

Modifiye edilmiş bir Boeing 747SP tipi uçak olan SOFIA, NASA ve Alman Havacılık ve Uzay Merkezi'nin ortak bir projesidir. Dünyanın en büyük uçan gözlemevi olan SOFIA, 2.7 metrelik bir teleskop taşımaktadır.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı