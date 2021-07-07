Narlıdere'nin dönüşüm hayali gerçek oluyor!
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Narlıdere'nin dönüşüm hayali gerçek oluyor!

Narlıdere'nin dönüşüm hayali gerçek oluyor!
Bültenler - Haberler | Güncel

Narlıdere Belediyesi, 4 farklı mahallede sürdürdüğü kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli bir barajı aştı!

Belediyenin sunduğu proje, Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından kabul edildi. Başkan Ali Engin "Narlıdere'nin kentsel dönüşüm hayalini gerçekleştirmekte kararlıyız. Halkımızı mağdur etmeden, örnek bir proje ortaya koyacağız" dedi.

PROJE KABUL EDİLDİ

Narlıdere'de; Çatalkaya, Narlı, Atatürk ve 2. İnönü mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren Narlıdere Belediyesi, beklediği haberi Ankara'dan aldı! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, belediye tarafından hazırlanan Kentsel Dönüşüm Projesi'ni kabul etti. Projenin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un onayının ardından resmen yürürlüğe gireceği, prosedürlerin tamamlanmasıyla da hak sahipleriyle görüşmelerin başlayacağı belirtildi.

"YAKINDA ZAMANDA BAŞLAYACAĞIZ"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "Uzun yıllardır ilçemizin gündeminde olan ve yaklaşık 15 bin vatandaşımızı yakından ilgilendiren Kentsel Dönüşüm konusunda somut bir adım atılması bizi mutlu etti. Hazırladığımız proje kabul edildi. Yakın zamanda prosedürleri tamamlayıp, hak sahipleri ile görüşmeleri başlatacağımızı düşünüyorum. Vatandaşımızı mağdur etmeden, kimsenin hakkını yemeden, örnek bir dönüşüm çalışması yürüteceğiz. Emek veren, sorumluluk alan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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