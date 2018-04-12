Narlıdere Metrosu İçin Yarışacaklar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fahrettin Altay- Narlıdere metro hattının yapımı için başlattığı ihale sürecinin ikinci aşamasını yarın gerçekleştirecek. 2. aşama ihalede, 9'u yabancı toplam 25 firmanın yer aldığı 14 şirket ya da konsorsiyum mali tekliflerini sunacak.

7.2 kilometre uzunluğunda ve 7 istasyondan oluşacak Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile kredi sözleşme imzalayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yapım ihalesi için başlattığı süreçte son etaba geçti. İlk aşaması 9 Ocak günü yapılan ihalenin 2. aşaması 13 Nisan Cuma günü saat 11.00'de yapılacak. Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Salonu'nda gerçekleşecek ihalede, 9'u yabancı toplam 25 firmanın yer aldığı 14 şirket ya da konsorsiyum mali tekliflerini sunacak. İhale komisyonunun değerlendirmesinin ardından Narlıdere Metrosu'nu yapacak şirket ya da konsorsiyum belirlenecek. - İZMİR