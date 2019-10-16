"Narlıdere Metrosu 2022 yılı sonunda açılacak"

16.10.2019 09:42

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yapımı devam eden Fahrettin Altay-Narlıdere hattının 2022 yılı sonuda hizmete gireceğini bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Soyer, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, belediye meclis üyeleri ve muhtarlarla inşaat alanını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dev tünel kazıcıların çalıştığı yeraltındaki tünele de inen katılımcılar, çalışmaları yerinde inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Soyer, "Bu proje, İzmir'in gerçekten takip ettiği ve beklediği en büyük proje. Hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Takvimi sorunsuz işleyen en değerli proje. Toplu taşımayı geliştirmeyi hedef olarak seçtik. Boydan boya İzmir'i hafif raylı sistemle ve metroyla donatmaya devam edeceğiz. 2022 sonunda hep beraber açılışını yapacağız." ifadelerini kullandı.

Soyer, Türkiye'nin en büyük yatırımlarından biri olan bu projenin hızla devam ettiğini, altı ay içinde işin yüzde 50'si biteceğini aktardı.

Yapımı süren Narlıdere Metrosu'nda iki adet dev tünel açma makinesinden ilki, çalışmalara başladı. 100 metre uzunluğunda ve 6,6 metre çapındaki 450'şer tonluk dev tünel açma makinaları günde ortalama 20 metre kazı yapacak.

İnşaat kapsamında Balçova İstasyonu'na 415 araçlık, Narlıdere Kaymakamlık İstasyonu'nda ise 223 araçlık iki otoparkın yapılacağı da açıklandı.

İzmir Metrosu'nun 4'üncü aşaması olan Fahrettin Altay- Narlıdere hattının temeli 10 Haziran 2018'de atılmıştı. Tamamı yeraltından geçecek olan hattın, ihale bedelinin 1 milyar 27 milyon lira olduğu inşaatın 42 ayda tamamlanması planlanmıştı.

Kaynak: AA