Narkotik uygulamada "Gökdoğan" ölüsü bulundu
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Narkotik uygulamada "Gökdoğan" ölüsü bulundu

Adana'da yapılan narkotik uygulamasında durdurulan bir araçtan dünyanın en hızlı uçan kuşu olarak bilinen "Gökdoğan" ölüsü buldu.

Narkotik uygulamada
19.05.2020 10:04 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:04

Adana'da yapılan narkotik uygulamasında durdurulan bir araçtan dünyanın en hızlı uçan kuşu olarak bilinen "Gökdoğan" ölüsü buldu. Gözaltına alınan 2 şahsa toplam 13 bin 967 lira idari para cezası uygulandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 19 Mayıs Mahallesi'nde uygulama başlattı. Polis mahallede uyuşturucu satışının önüne geçmek için birçok noktayı kapatıp, araç ve şahısları aramaya başladı. Polis yaptığı bu uygulamada bir otomobilden şüphelenip durdurdu. Otomobildeki iki zanlı indirilip arama başlatıldı. Yapılan aramalarda otomobilin bagajında bir koli olduğu görüldü. Polis koliyi açtığında ağız kısmı bantlı, kanatları ve ayakları beyaz bez ile bağlı, ölü vaziyette kuş buldu. Polis, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri ile irtibata geçti. Görevliler, kuşun yırtıcı bir cins olan Gökdoğan kuşu olduğunu bildirdi. Bunun üzerine iki zanlı gözaltına alındı. Şahıslara 4915 Sayılı Kara Avcılığına Muhalefet suçundan toplamda 13 bin 967 lira idari para cezası uygulandı.

Dünyanın en hızlı uçan kuşu

Bu arada Gökdoğan kuşu dünyanın en hızlı uçan kuşu ve aynı zamanda hayvanlar aleminin en hızlısı olarak biliniyor. Havada yatay hızı saatte 180 kilometreye kadar çıkabilen Gökdoğan'ın avlanırken dalış hızı ise saatte 320 kilometreye kadar çıkabiliyor. 2005 yılında yapılan bir ölçümde 389 km/s hızla dalış yapan bir Gökdoğan kaydedildi.

Gökdoğan tundralardan tropik iklime kadar her iklimde yaşayabiliyor. Yeryüzünde yaşam alanı çok geniş olan Gökdoğan, Türkiye'de de yaşarken, daha çok küçük kuşlarla besleniyor. - ADANA

Kaynak: İHA

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