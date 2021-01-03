Son dakika haberleri... Narkotik polisi fırça ile asfalttan uyuşturucu süpürdü

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Narkotik polisi fırça ile asfalttan uyuşturucu süpürdü

SAMSUN - Samsun'da kaçan motosikletliyi kovalayan narkotik polisi şahısları yakalarken, üzerlerinden attıkları iddia edilen uyuşturucu maddeyi asfalttan fırça yardımı ile süpürerek poşete koyup el koydu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devriye gezerken üzerinde 2 kişinin bulunduğu B.K. idaresindeki 19 AAT 992 plakalı motosikleti fark edince zikzak çekerek giden motosiklet şüphe uyandırdı. Narkotik polisi motosikleti durdurmak isteyince kovalamaca başladı. Rasathane Camii karşısına polis otosu şahısların önüne kırarak durdurdu. Motosiklet sürücüsü B.K. ile yanında bulunan 20 yaşındaki Y.Y. kaçmak istedi. Şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. B.K. ehliyeti olmadığı için polis ekiplerinden kaçtığını söyledi. Narkotik polisi yakalanan şahısların bulunduğu yerde asfalt üzerine dökülmüş bonzai olduğu değerlendiren madde ele geçirdi. Söz konusu uyuşturucu madde asfalt üzerinden fırça yardımıyla sürülen uyuşturucu madde poşete konularak el konuldu. Olayla ilgili B.K. ve Y.Y. gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler. Söz konusu şahıslara ayrıca sokağa çıkmaları yasak olduğu için ayrıca idari para cezası ile motosiklet sürücüsüne de ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan da para cezası uygulandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY