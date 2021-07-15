Narkotik ekiplerinin uyuşturucu yakaladıktan sonra yaşadıkları sevinç görüntülere yansıdı
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Narkotik ekiplerinin uyuşturucu yakaladıktan sonra yaşadıkları sevinç görüntülere yansıdı

Narkotik ekiplerinin uyuşturucu yakaladıktan sonra yaşadıkları sevinç görüntülere yansıdı
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, narkotik ekiplerinin operasyonlarda uyuşturucuları yakaladıktan sonra yaşadığı sevinç anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, narkotik ekiplerinin operasyonlarda uyuşturucuları yakaladıktan sonra yaşadığı sevinç anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının Twitter hesabından, "1937'den beri aynı heyecan, aynı azim, aynı kararlılık, aynı sevinçle…" mesajıyla paylaşılan videoda, ekiplerin uyuşturucu maddeleri ele geçirmesi ve sonrasında yaşadıkları mutluluk anları yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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