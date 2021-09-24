'Nar Kadınları' ninelerle birlikte el emeklerini satışa çıkardı

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Nar Projesi'nde yer alan 50 kadın ve nineler emeklerini torunlarıyla beraber satışa sundu.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Nar Projesi kapsamında Esenlerli kadınlar, el emeklerini kazanca dönüştürüyor. Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde açılan el emeği ürün satış standında amigurumi (el örgü bebekleri), anahtarlık, el örgü çantaları ve yaptıkları yiyecekler gibi çeşit çeşit ürünler yer aldı. Ev içi üretimlerini internet sitesi üzerinden de satışa sunan ev hanımlarının standında Esenlerli ninelerin de el emeği ürünleri satışa çıktı. Esenler Dede Torun Yaşam Merkezi kursiyeri olan nineler, kursta aldıkları eğitimlerin ardından el emeği, göz nuru ürünlerini satıyor. Nineler, alanda örgü yaparak maharetlerini sergiledi.

"Keyifli vakitler geçiriyorlar"

Bugün burada farklı bir projenin olduğunu anlatan Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Koordinatörü Sevilay Acar, "Biz 2019 yılından beri e-ticarette kadınlarımızın ev ekonomisine destek olmaya yönelik proje başlatmıştık ve devam ediyoruz. Bugün burada farklı bir durum var. Ninelerimizi davet ettik. Dede-torun merkezimizde eğitim alan ve orada el emeği ürünler üreten ninelerimiz dediler ki 'Nar Projesi diye bir proje var. Biz de bir şeyler üretiyoruz. Bu mecrada biz de el emeği ürünlerimizi satalım istiyoruz' dediler. Biz de davet ettik, onlar da artık narımızda. İçerde el emeği ürünlerini satışa sundular. 15 Temmuz Millet Bahçesi'nin içerisinde hem geziyorlar hem de parkın bu doğal atmosferinde rahatlıyorlar. Keyifli vakitler geçiriyorlar. Bir yandan da satış yapıyorlar. Gıdadan ev tekstiline ve çeşitli örgü oyuncaklarımız var. Herkesi satış standımıza bekliyoruz" dedi.

"Maliyetine göre fiyatlar değişiyor"

Ev ekonomisine katkıda bulunduğunu ifade eden 45 yaşındaki Neziha Dinçoğlu, "Ben çeyiz ürünleri yapıyorum. 1 ve 2 ayda yaptığımız bebek ürünler de var. Maliyetine göre fiyatlar değişiyor. Elbisesine ve şapkasına göre değişiklik gösterebiliyor. Dede-torun merkezine gidiyoruz. Torunlarımız aşağıda eğitim alırken bizler de hocalar eşliğinde bu bebekleri yapıyoruz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL