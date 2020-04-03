"Nano teknoloji" diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek imkansız Türkiye'deki koronavirüs salgınından korunmak için son günlerde çevremizde "nano teknoloji" diye satılan siyah renkli maskelerin satışları patlama yaptı. Uzmanlar ise bu maskelerde belirtilen şekilde yıkama veya mikrodalga yoluyla sterilize etmenin imkansız olduğunu söylüyor.

Haberler.com/Bahadır Çolak



Koronavirüs hayatımızın ortasına girdikten sonra yeni ürünler de satılmaya başlandı. Bunlardan biri "Nano teknoloji maske" adıyla üretilen ve siyah rengiyle birçok kişinin ağzında dikkat çeken maskeler. Ancak medikal sektöründe olan isimler, bu maskelerin özelliklerinde yer aldığı gibi yıkama veya mikro dalga fırında ısıtmanın sterilize etmede yeterli olmayacağını söylüyor.

Türkiye'de 2 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan verilere göre 18 bin 135 kişi koronavirüse yakalandı. Hastalık nedeniyle hayatını kaybeden sayısı ise 356. Hal böyleyken insanlar salgından korunmak için maske veya eldiven takıyorlar. Ancak maske alırken yapılan birçok hata insana faydadan çok zarar getirebilir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Medikal Meclisi Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Başkan Yardımcısı Veysi Cengiz Balçık, maskeler ve siperliklerle ilgili Haberler.com'dan Bahadır Çolak'a açıklamalarda bulundu.

"HERKES AĞZINA TÜLBENT BAĞLASIN DOLAŞSIN OLMAZ"

Balçık, son günlerde kullanımı giderek artan siyah renkli "Nano teknoloji" maskelerin söylenildiği gibi yıkanarak veya mikrodalga fırına atılarak sterilize edilmesinin mümkün olup olmadığıyla ilgili "Yıkanarak veya mikrodalga fırına atarak maskelerin sterilize edilmesi imkansız. Bu maskeler hakkında şu anda elimizde hiçbir bilimsel veri yok. Mehmet Hoca da (Prof. Dr. Mehmet Ceyhan) bilimsel verilerin olmadığını söyledi. Bu maskeleri üreten firmanın ellerinde varsa testlerini yayınlaması lazım. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun da bu belgeleri incelemesi gerekiyor. Zaten belgeleri yoksa da toplatılması lazım. Maskelerde önemli olan filtrasyon işleminin yapılmasıdır. Yoksa herkes ağzına tülbent bağlasın dolaşsın böyle bir şey olmaz." dedi.

"DİKİŞ MAKİNESİNİN DELDİĞİ NOKTADA VİRÜSLER YAŞAYABİLİR"

Koronavirüs salgını dolayısıyla adeta seferberlik haline gelen maske üretimiyle ilgili de konuşan Veysi Cengiz Balçık "N95 diye bilinen maskeler TS EN 149 standardıyla üretilir. Cerrahi maskeler ise TS EN 13683 standardıyla üretilir. Dikiş makinesinde dikilen maskelerin üzerinde iğnelerin bıraktığı deliklerde virüsler yaşayabilir. Maske üretimi çok komplike bir iştir. Dikiş yerine ultrasonik yapıştırma yöntemi kullanılır" ifadelerini kullandı.

"SİPERLİKLER STERİLİZE EDİLEBİLİR"

"İnsanlar evlerinde bile siperlik üretiyor. Siperlikler, tek sefer kullanılmak zorunda mı? Yoksa birkaç defa kullanılabilir mi? Sonuçta bir bakıma bu israf ve insanlar siperlik üretimiyle 'Bakın ben yardım yapıyorum' diyerek işin şovuna kaçmıyorlar mı?" sorusuna Balçık şu cevabı verdi: "Siperlikte amaç zerreciklerin akışını kesmek. Maske gibi yüze temas etmediği için sterilize edilerek birkaç seferden fazla kullanılabilir" diye konuştu.