Namık Kemal Mahallesi Kule Asansör Hizmete Açıldı
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Namık Kemal Mahallesi Kule Asansör Hizmete Açıldı

Namık Kemal Mahallesi Kule Asansör Hizmete Açıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Engebeli araziye sahip Karabük'te, yayaların kentin yüksek kesimlerindeki mahallelere ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Karabük Belediyesi tarafından inşa edilen bir kule asansör daha hizmete başladı.

Engebeli araziye sahip Karabük'te, yayaların kentin yüksek kesimlerindeki mahallelere ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Karabük Belediyesi tarafından inşa edilen bir kule asansör daha hizmete başladı. Böylece kentte kule asansör sayısı 8'e çıkmış oldu.

Namık Kemal Mahallesi'nden Kartaltepe Mahallesi'ne gitmek için 500 basamaklı dik yokuşu çıkmak zorunda kalanlar için yapılan 10 kişilik 53 metre yüksekliğe ulaşan iki kabinli asansörün hizmete başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kule asansörün şimdiye kadar yaptıklarının en büyüğü olduğunu söyledi.

Karabük'te şehrin yüksek ve engebeli mahallelerinde üst geçitler, yürüyen merdivenler, yaya köprüler, kule ve yatay asansörlerin, kentte ulaşımın kolayca gerçekleşmesini sağladığını ve hayatı kolaylaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Başkan Vergili; "Karabük'te hayat en kolay nasıl yaşanırsa bu yaşam sizlere sunulacak. Bu kule asansörümüz 4 mahalleye hitap etmekte. Yeni, Bayır, Namık Kemal ve Atatürk Mahalleleri. Bu mahallelerin hangisinden yola çıkarsanız, çıkın 15-20 dakika içerisinde hastaneye ulaşabilirsiniz. Bu asansör kulenin bize maliyeti 2 milyon 700 bin TL. Asansör, Karabüklü vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

Kullandığınız browser video görüntülemeyi desteklemiyor. Namık Kemal Mahallesi Kule Asansör Projesi Hizmete Açıldı

Kaynak: Habermetre

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