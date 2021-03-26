Namazdan sonra hayır yemeği dağıtınca olanlar oldu
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Namazdan sonra hayır yemeği dağıtınca olanlar oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Namazdan sonra hayır yemeği dağıtınca olanlar oldu

Kastamonu'nun Cide ilçesi Başköy köyünde korona virüs testi pozitif çıkan bir vatandaş, namaz çıkışı dağıttığı 'hayır yemeği' ile 5 kişiye korona virüs bulaştırdı.

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Kastamonu'nun Cide ilçesi Başköy köyünde korona virüs testi pozitif çıkan bir vatandaş, namaz çıkışı dağıttığı 'hayır yemeği' ile 5 kişiye korona virüs bulaştırdı. Karantinaya alınan köye giriş, çıkışlar kapatıldı.

Cide ilçesine bağlı Başköy köyünde Cuma namazı çıkışında hayır işlemek için cami cemaatine yeme ikram edildi. İkram edilen yemekte 5 kişinin testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, salgının kontrol altına alınabilmesini sağlamak amacıyla Başköy köyü merkez mahallesinin ikinci bir karara kadar karantinaya alınması kararlaştırıldı. Kararın ardından köyün giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kapatıldı.

Ayrıca karantinaya alınan vatandaşların ihtiyaçları ise Cide Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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