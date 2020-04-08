Nallıhan Devlet Hastanesi için halk eğitim merkezinde maske üretiyorlar Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, halk eğitim merkezinde kursiyerler devlet hastanesi için maske üretiyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, halk eğitim merkezinde kursiyerler devlet hastanesi için maske üretiyor.

Nallıhan Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ve kursiyerler, Nallıhan Devlet Hastanesi tarafından gönderilen malzemelerle maske yapıyorlar.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında bir araya gelen gönüllü usta öğreticiler ve kursiyerleri tebrik ettiğini söyledi.

Kursiyerler ise hastanede görev yapan sağlık personeli için maske dikerek ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: AA