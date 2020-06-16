Nallıhan'da dolu ve sağanak yağış...2 ev sel suları altında kaldı, bir evin garajı çöktü Nallıhan'da dolu ve sağanak yağış...2 ev sel suları altında kaldı, bir evin garajı çöktü Ankara'nın Nallıhan ilçesinde dün ilçe merkezini etkisi altına alan kuvvetli dolu ve sağanak yağış köylerde de etkili oldu.

Nallıhan'da dolu ve sağanak yağış...2 ev sel suları altında kaldı, bir evin garajı çöktü

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde dün ilçe merkezini etkisi altına alan kuvvetli dolu ve sağanak yağış köylerde de etkili oldu.

Ömerseyhler mahallesinde dün akşam etkili olan kuvvetli dolu ve sağanak yağışta köy merkezinde bulunan yol çöktü. Köy kanallarının tıkanması ile 2 ev sel sularından etkilendi, bir evin garajı çöktü. Hilmi Çakır'a ait evin temelinde bulunan samanlık sel suları altında kalarak samanlar telef oldu. Bir köpek sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldu.

Köy muhtarı Ayhan Çakır dün 19.30 sıralarında başlayan kuvvetli dolu ve sağanak yağış yüzünden köyün heryerinin battığını belirterek "Köy evi de zarar gördü 2 ev de sel sularından etkilendi Allah'ım tüm afetlerden bizleri korusun" dedi.

Köy vatandaşlarından Ismail Duran "Çalışmalar başladı yağmur felaketi sonrası 2 ev zarar gördü ve bazı yollarda da göçük meydana geldi" dedi.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş sel afeti yaşanan Ömerşeyhler köyüne gelerek olay yerinde incelemeler yaptı. Köyde yaşanan felaketi olay yerinde gören Öntaş köy muhtarı Çakır'a gerekli çalışmaları başlatacağının sözünü vererek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: İHA