Nallıhan'da bayrağı çalınan esnafa belediye ve jandarmadan bayrak ve Kur'an hediyesi
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Nallıhan'da bayrağı çalınan esnafa belediye ve jandarmadan bayrak ve Kur'an hediyesi

Nallıhan'da bayrağı çalınan esnafa belediye ve jandarmadan bayrak ve Kur'an hediyesi
07.05.2020 11:39 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:40

Nallıhan'da bayrağı çalınan esnafa belediye ve jandarmadan bayrak ve Kur'an hediyesi Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Çayırhan ilçesinde bir iş yerinde asılı olan Türk bayrağının bir kişi tarafından kopartıldıktan sonra götürülmesi güvenlik kamerasına yansımıştı.

Nallıhan'da bayrağı çalınan esnafa belediye ve jandarmadan bayrak ve Kur'an hediyesi

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Çayırhan ilçesinde bir iş yerinde asılı olan Türk bayrağının bir kişi tarafından kopartıldıktan sonra götürülmesi güvenlik kamerasına yansımıştı. Jandarma ve belediye tarafından bayrağı çalışan iş yerine bayrak ve Kuran'ı kerim hediye edildi.

Jandarma ve Belediye ekiplerinin olaydan haberdar olmasından sonra Çayırhan Jandarma Karakol ekipleri ve Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi tarafından iş yeri ziyaret edilerek Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim takdim edildi. Karakol komutanı Adnan Bayram ve Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi tarafından böyle hassas bir durumda sessiz kalmadığı için İş yeri sahibi Hüseyin Doğan'a teşekkürlerde bulundu. Jandarma ekipleri tarafından Türk Bayrağı iş yerine asıldı.

Nallıhan'da bayrağı çalınan esnafa belediye ve jandarmadan bayrak ve Kur'an hediyesi

Kaynak: İHA

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