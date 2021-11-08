Nallıhan Belediyesi Resmi Web Sitesi Çayırhan Mahallemizde yapımını tamamladığımız "Nallıhan Belediyesi Çayırhan Kapalı Pazar Yeri"nin açılışı, Ankara Milletvekilimiz Sn. Asuman Erdoğan, AK Parti Nallıhan İlçe Başkanımız Sn. Ertunç Güngör, Milliyetçi Hareket Partisi Nallıhan İlçe Başkanı Sn. İlker Oymaağaç, Deva Partisi Nallıhan İlçe Başkanı Sn. Feridun Erduman, Belediye Meclis Üyelerimiz, Muhtarlarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın Başkan ve Yönetimleri, Kurum Amirlerimiz, pazarcı esnafımız ile çok sayıda hemşehrimizin teşrifleriyle gerçekleştirildi. Kapalı pazar yerimiz tüm pazarcı esnafımız ve vatandaşlarımız için hayırlı uğurlu olsun.

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