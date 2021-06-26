Nalburdan bakır kablo çalmışlardı; hırsızlara bu kez çevredekiler engel oldu
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Nalburdan bakır kablo çalmışlardı; hırsızlara bu kez çevredekiler engel oldu

Nalburdan bakır kablo çalmışlardı; hırsızlara bu kez çevredekiler engel oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da, 26 Nisan'da yapı malzemeleri satan dükkandan bakır çubuk çalan hırsızlar, aynı iş yerinde hırsızlık yapmak üzereyken çevredekilerin bağırmasıyla kaçtı.

AVCILAR'da, 26 Nisan'da yapı malzemeleri satan dükkandan bakır çubuk çalan hırsızlar, aynı iş yerinde hırsızlık yapmak üzereyken çevredekilerin bağırmasıyla kaçtı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan yapı malzemesi satan dükkana, 21 Haziran Pazartesi günü sabah saatlerinde kapalı kasa kamyonetle kar maskeli ve inşaat eldivenli şüpheliler geldi. Araçlarından inip dükkanı kontrol eden şüphelileri, fark eden çevredekiler bağırmaya başladı. Şüpheliler, bunu üzerine araçlarına binip olay yerinden kaçtı. Hırsızları görenler durumu iş yeri sahibine bildirdi. İş yeri sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını alıp polis merkezine gelerek, şüphelilerden şikayetçi oldu. Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

AYNI ŞÜPHELİLER OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin 26 Nisan'da aynı dükkandan 10 bin lira değerinde bakır çubuk çalan kişiler olduğunu tespit etti. Hırsızların kullandığı kamyonet ve araç üzerindeki plakanın da sahte olduğu öğrenildi.

"YİNE AYNI HIRSIZLAR"İş yeri sahibi Mertcan Üstün, "Sabah saatlerinde aynı hırsızlar, farklı bir araba ile geliyorlar. Eski araba bulunmuş. Bu sefer farklı bir araba çalmışlar. Direk dükkanın kapısına geliyorlar. İçeriye bakıyorlar. Karşı komşu bağırınca hemen kaçıp, gidiyorlar. Yine aynı hırsızlar yüksek ihtimalle. Yüzleri gözükmediği için biz de anlamıyoruz ama boy olarak hemen hemen aynıydı. Daha önce giyindikleri gibi giyinmişler." dedi.

- İstanbul
Nalburdan bakır kablo çalmışlardı; hırsızlara bu kez çevredekiler engel oldu
Nalburdan bakır kablo çalmışlardı; hırsızlara bu kez çevredekiler engel oldu
Nalburdan bakır kablo çalmışlardı; hırsızlara bu kez çevredekiler engel oldu
Nalburdan bakır kablo çalmışlardı; hırsızlara bu kez çevredekiler engel oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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