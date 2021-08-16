Nakşibendi'ye mensup Abdullah Aktoprak hazretlerinin kabri şerifi yenilendi

Bursalı İslam alimi Hüseyin Efendi'nin oğlu Eskişehir Nakşibendi üyesi Abdullah Aktoprak hazretlerinin Odunpazarı Kabristanı'nda bulunan kabri şerifi yenilendi.

Bursalı İslam alimi Hüseyin Efendi'nin oğlu Eskişehir Nakşibendi üyesi Abdullah Aktoprak hazretlerinin Odunpazarı Kabristanı'nda bulunan kabri şerifi yenilendi.

Nakşibendi Tarikatı, Halidiye kolunun en önemli temsilcilerinden olan, Eskişehirli İslam alimi Hacı Hilmi Efendi'nin seçkin Halifelerinden, Bursalı İslam alimi Hüseyin Efendi'nin oğlu Eskişehir Nakşibendi üyesi Abdullah Aktoprak Hazretlerinin Odunpazarı Kabristanı'nda bulunan kabri şerifi yenilendi. Konuya ilişkin olarak konuşan ETÜD Başkanı ve Eskişehir Sertürbedarı Mehmet Levent Başerdem, Nakşibendi tarikatı Halidiye kolunun en önemli kutuplarından olan, Muttalipli Gavs Hacı Hilmi Efendi Hazretlerinin çok nadir Halife tayin eden bir zat olduğunu ve Hazretin seçkin Halifelerinden olan İslam alimi Abdullah Aktoprak Hazretlerini ziyaret etmenin büyük hikmetlere ve yükselişe sebep olacağını söyledi. Makamın ziyaret edilmesini herkese tavsiye ettiklerini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı