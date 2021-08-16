Nakşibendi'ye mensup Abdullah Aktoprak hazretlerinin kabri şerifi yenilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nakşibendi'ye mensup Abdullah Aktoprak hazretlerinin kabri şerifi yenilendi

Nakşibendi'ye mensup Abdullah Aktoprak hazretlerinin kabri şerifi yenilendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursalı İslam alimi Hüseyin Efendi'nin oğlu Eskişehir Nakşibendi üyesi Abdullah Aktoprak hazretlerinin Odunpazarı Kabristanı'nda bulunan kabri şerifi yenilendi.

Bursalı İslam alimi Hüseyin Efendi'nin oğlu Eskişehir Nakşibendi üyesi Abdullah Aktoprak hazretlerinin Odunpazarı Kabristanı'nda bulunan kabri şerifi yenilendi.

Nakşibendi Tarikatı, Halidiye kolunun en önemli temsilcilerinden olan, Eskişehirli İslam alimi Hacı Hilmi Efendi'nin seçkin Halifelerinden, Bursalı İslam alimi Hüseyin Efendi'nin oğlu Eskişehir Nakşibendi üyesi Abdullah Aktoprak Hazretlerinin Odunpazarı Kabristanı'nda bulunan kabri şerifi yenilendi. Konuya ilişkin olarak konuşan ETÜD Başkanı ve Eskişehir Sertürbedarı Mehmet Levent Başerdem, Nakşibendi tarikatı Halidiye kolunun en önemli kutuplarından olan, Muttalipli Gavs Hacı Hilmi Efendi Hazretlerinin çok nadir Halife tayin eden bir zat olduğunu ve Hazretin seçkin Halifelerinden olan İslam alimi Abdullah Aktoprak Hazretlerini ziyaret etmenin büyük hikmetlere ve yükselişe sebep olacağını söyledi. Makamın ziyaret edilmesini herkese tavsiye ettiklerini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik İlham Aliyev Mehmet Şimşek Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Yıldız Tilbe Bülent Ersoy Armağan Çağlayan
Spor Mert Günok Mesut Özil Alex Teixeira Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nakşibendi'ye mensup Abdullah Aktoprak hazretlerinin kabri şerifi yenilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 16:11:47. #1.14#

title