Nakliyat şirketi sahibi, istemeye gittiği kız arkadaşının evinin balkonuna eşya taşıma asansörüyle çıktı
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Nakliyat şirketi sahibi, istemeye gittiği kız arkadaşının evinin balkonuna eşya taşıma asansörüyle çıktı

27.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 27.02.2021 16:34

Antalya'nın Alanya ilçesinde nakliyat şirketi sahibi, istemeye gittiği kız arkadaşına, evinin balkonuna eşya taşıma asansörüyle çıkarak sürpriz yaptı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde nakliyat şirketi sahibi, istemeye gittiği kız arkadaşına, evinin balkonuna eşya taşıma asansörüyle çıkarak sürpriz yaptı.

Nakliyat şirketi sahibi Salih Usta (27), Mahmutlar Mahallesi'nde oturan kız arkadaşı Emel Özdemir'i (24) aile büyükleriyle isteme kararı aldı.

Kız arkadaşının üçüncü kattaki evinin balkonuna eşya taşıma asansörünün sepetine binerek çıkan Usta, içeri buradan girdi.

Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, mesleğine uygun bir evlenme teklifinde bulunmak istediğini belirterek, "Arkadaşlarımla görüştükten sonra farklı bir kız isteme töreni olmasını istedim. İmkanlarımı kullanarak böyle bir yola başvurdum. Balkondan içeriye girdiğimi görünce çok şaşırdılar. Ortaya güzel bir şey çıktı." dedi.

Nakliyat şirketi sahibi, istemeye gittiği kız arkadaşının evinin balkonuna eşya taşıma asansörüyle çıktı
Nakliyat şirketi sahibi, istemeye gittiği kız arkadaşının evinin balkonuna eşya taşıma asansörüyle çıktı
Nakliyat şirketi sahibi, istemeye gittiği kız arkadaşının evinin balkonuna eşya taşıma asansörüyle çıktı
Nakliyat şirketi sahibi, istemeye gittiği kız arkadaşının evinin balkonuna eşya taşıma asansörüyle çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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