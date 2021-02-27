Nakliyat şirketi sahibi, istemeye gittiği kız arkadaşının evinin balkonuna eşya taşıma asansörüyle çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde nakliyat şirketi sahibi, istemeye gittiği kız arkadaşına, evinin balkonuna eşya taşıma asansörüyle çıkarak sürpriz yaptı.

Nakliyat şirketi sahibi Salih Usta (27), Mahmutlar Mahallesi'nde oturan kız arkadaşı Emel Özdemir'i (24) aile büyükleriyle isteme kararı aldı.

Kız arkadaşının üçüncü kattaki evinin balkonuna eşya taşıma asansörünün sepetine binerek çıkan Usta, içeri buradan girdi.

Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, mesleğine uygun bir evlenme teklifinde bulunmak istediğini belirterek, "Arkadaşlarımla görüştükten sonra farklı bir kız isteme töreni olmasını istedim. İmkanlarımı kullanarak böyle bir yola başvurdum. Balkondan içeriye girdiğimi görünce çok şaşırdılar. Ortaya güzel bir şey çıktı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt