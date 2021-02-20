NAK ekipleri, ayağı kırılan hastayı merdivenli sokaktan evine sedyeyle taşıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

NAK ekipleri, ayağı kırılan hastayı merdivenli sokaktan evine sedyeyle taşıdı

20.02.2021 20:34 | Son Güncelleme: 20.02.2021 20:38
NAK ekipleri, ayağı kırılan hastayı merdivenli sokaktan evine sedyeyle taşıdı

BURSA'da ayağı kırıldıktan sonra hastanede tedavisinin ardından taburcu edilen ve Uludağ eteklerindeki evine, sokağın merdivenli olmasından dolayı ambulansla götürülemeyen Kadri Diriksoy (67), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri tarafından hastaneden alınıp, 86 basamaklı merdivenden...

BURSA'da ayağı kırıldıktan sonra hastanede tedavisinin ardından taburcu edilen ve Uludağ eteklerindeki evine, sokağın merdivenli olmasından dolayı ambulansla götürülemeyen Kadri Diriksoy (67), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri tarafından hastaneden alınıp, 86 basamaklı merdivenden taşınarak, getirildi.

Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesinin Uludağ eteklerinde bulunan Mollaarap Mahallesi'nde yalnız yaşayan Kadri Diriksoy, sabah saatlerinde karla kaplı evinin önünde, kayarak sol ayağını kırdı. Muhtar ve komşularının yardımıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Diriksoy, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ayağı alçıya alınan ve yürümekte zorluk çeken Kadri Diriksoy, ambulansla evine götürülmek istediğini söyledi ancak, evinin bulunduğu sokak, merdivenlerden oluştuğu için Diriksoy'un bu isteği karşılanamadı. Bunun üzerine Mollaarap Mahalle Muhtarı Şükrü Taşçı, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinden yardım istedi. Harekete geçen NAK ekipleri, hastaneye giderek Diriksoy'u aldı. Mahallenin belirli bir bölümüne kadar araçla giren ekipler, sedyeye aldıkları Kadri Diriksoy'u 86 basamaklı merdivenli sokaktan taşıyarak evine ulaştırdı.Kadri Diriksoy'u evine götürebilmek için NAK ekiplerinden yardım istediklerini belirten Mollaarap Mahalle Muhtarı Şükrü Taşçı, "Yardım talebimizi geri çevirmedikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.


NAK ekipleri, ayağı kırılan hastayı merdivenli sokaktan evine sedyeyle taşıdı
NAK ekipleri, ayağı kırılan hastayı merdivenli sokaktan evine sedyeyle taşıdı
NAK ekipleri, ayağı kırılan hastayı merdivenli sokaktan evine sedyeyle taşıdı
NAK ekipleri, ayağı kırılan hastayı merdivenli sokaktan evine sedyeyle taşıdı
NAK ekipleri, ayağı kırılan hastayı merdivenli sokaktan evine sedyeyle taşıdı
NAK ekipleri, ayağı kırılan hastayı merdivenli sokaktan evine sedyeyle taşıdı
NAK ekipleri, ayağı kırılan hastayı merdivenli sokaktan evine sedyeyle taşıdı
NAK ekipleri, ayağı kırılan hastayı merdivenli sokaktan evine sedyeyle taşıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere İrem Derici Merve Dizdar Meghan Markle
Spor Mesut Özil Deniz Türüç Abdullah Avcı Hüseyin Göçek Osman Özköylü
Tüm Haberler Yangın Jandarma Instagram Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: NAK ekipleri, ayağı kırılan hastayı merdivenli sokaktan evine sedyeyle taşıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 20:38:43. #1.14#
title