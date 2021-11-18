Naim Süleymanoğlu vefatının 4'üncü yılında mezarı başında anıldı

Olimpiyat şampiyonunu anma töreninde katılımcılar fotoğraf yarışına girdi

İSTANBUL - Halterin efsane ismi Naim Süleymanoğlu, ölümünün 4'üncü yıldönümünde kabri başında anıldı. Sevenlerinin katıldığı anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Bazı vatandaşların da Naim Süleymanoğlu'nun kabri başında fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştığı görüldü.

Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu, vefatının dördüncü yılında Edirnekapı Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anıldı. Edirnekapı Mezarlığı'nda Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen törene, Federasyon Başkanı Talat Ünlü, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Olimpiyat Şampiyonu Milli Sporcu Halil Mutlu, Naim Süleymanoğlu Lisesi öğrencileri, Naim Süleymanoğlu'nun ailesi, genç sporcular ve çok sayıda seveni katıldı. Naim Süleymanoğlu'nun kabrine karanfil bırakılırken, kabri başında olimpiyat şampiyonu esnasında çekilmiş olan bir fotoğrafı konuldu. Anma töreni saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Ardından kabri başında kuranı kerim okunarak dualar edildi. Avcılar Belediyesi tarafından anma programına katılanlara helva ikramında bulunuldu.

Törende konuşan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, " Sadece ülkemize mal olmamış, tüm dünyaya mal olmuş dev bir sporcu Naim Süleymanoğlu'nun dördüncü yıl dönümünde bir araya geldik. Naim Süleymanoğlu, 3 defa olimpiyat şampiyonu oldu. Sayısız Avrupa Şampiyonu oldu. Defalarca dünya rekoru kırdı. Herkes Naim Süleymanoğlu'nun kürsünün en üst zirvesinde gördü, orada alkışladı. Ama Türk Milleti öyle bir yerde alkışladı ki Naim Süleymanoğlu'nu Bulgaristan'da zülüm gören soydaşlarımızın sesi, nefesi ve umudu oldu. Tüm dünyaya bu zulmü duyurdu ve dur dedirtti. Naim sadece bize ait değil. Naim Süleymanoğlu dünyaya ait bir isimdir. İsmini altın harflerle öyle bir yere kazıdı ki, hiçbir zaman hiçbir yerde asla ve asla unutulmayacak" dedi.

Naim Süleymanoğlu Lisesi öğrencisi Şilan Deniz'in Naim Süleymanoğlu adlı şiirini okuduğu esnada duygu dolu anların yaşandığı görüldü.

Anma törenine katılan Olimpiyat Şampiyonu Milli Sporcu Halil Mutlu," Biz her zaman geleceğiz. İsteyerek geliyoruz. Aramızdan ayrılalı 4 yıl oldu. Her geçen gün daha çok özlüyoruz. Eksikliğini daha fazla hissediyoruz. Mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu.