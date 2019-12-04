"Naim Süleymanoğlu" filmi gözyaşlarına boğdu

04.12.2019 19:36 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:47

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen, Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmini 130 genç sporcu izledi. Filmden oldukça etkilendiğini belirten milli sporcu gözyaşlarına hakim olamadı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe Vali Yardımcıları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, sporcu antrenörleri ve 130 öğrenci katıldı. Türk spor tarihine damga vuran ve tüm Türkiye'ye halteri sevdiren adam olarak tarihin altın sayfalarındaki yerini alan Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan 'Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu' filmini izlemek için Uşaklı 130 genç sporcu sinema salonuna akın etti. Filmi ilgi ile izleyen sporcular, antrenörler ve beraberindeki İl protokolü oldukça duygu yüklü anlar yaşadı. Filmden çıkan milli sporcu oldukça etkilendiğini belirterek İHA muhabirine röportaj verdiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı.



"Antrenmanlardaki dereceleri dünya rekorlarının üstündeydi"



Ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini konu alan film hakkında konuşan Vali Yardımcısı Muammer Balcı, "İlk dünya rekoruna imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 Dünya Rekoru, üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Altın Madalya, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nu vefatının 2. yılında minnetle yad ediyorum. Gençlerimize örnek teşkil eden başarılarıyla ay yıldızlı mayoyu tüm dünyada gururla göğüsleyen milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nun azmiyle, kararlılığıyla, onurlu duruşuyla ve cesaretiyle bir Türk'ün karakteristik özelliklerini tam olarak yansıtmış ender kişiliklerden biri olduğunu düşünüyorum. 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın, 1986 yılında başbakan olduğu dönemde kendisinin özel gayretleriyle Türkiye'ye getirtilen Naim Süleymanoğlu'nun gelişiyle birlikte Türk halterinde önemli oranda değişiklikler olmaya başladı. Antrenmanlardaki dereceleri dünya rekorlarının üstündeydi. Türkiye ona derinden kucak açınca daha da ülkesine bağlandı. Başarıları birbiri ardına geldi. Naim Süleymanoğlu'nun milli ve manevi duyguların kazanımı noktasında spor dünyamız ve sporcularımıza katkıda bulunacağını düşündüğüm filmi tüm halkımızın izlemesini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.



"Yarışmalara katılıp Türkiye'yi temsil edeceğim"



Bir milli sporcu olarak duygulandığını belirtip gözyaşlarını tutamayan Zeynep Naz Karahangil, "Çok etkilendim. Böyle bir sürü Türk belki de dünyanın herhangi bir yerinde soykırıma uğruyor. Bu kötü bir şey. Türk halkına bunun duyurulması, dünyanın herhangi bir yerinde soykırıma uğrayan bir Türk'ün bunlardan etkilenip onlara yardım etmesi çok büyük bir şey. Bir sporcu olarak bundan çok etkilendim. Belki de yapamam ama Türk halkı için inanıyorum kendime; bir sürü yarışmaya katılıp Türkiye'yi temsil edeceğim" dedi.



"Milli duygularımız çok güzel işlenmiş"



Filmin insanlara pek çok mesaj aktardığını ve izlenmesini gerektiğini vurgulayan Eslem Taşavlı, "Bu filmi Türk yönetmenlerin yapması çok güzel bir şey. Umarım halkımız bunun farkına varır ve gerçekten buna göre yaşamaya devam eder. Gerçekten milli duygularımızın bu şekilde ortaya çıkarılması beni mutlu etti. Ama aynı zamanda Türk halkına kötülüklerin yapılması çok üzdü" ifadelerinde bulundu. - UŞAK

Kaynak: İHA