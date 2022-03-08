Nahda lideri Gannuşi: "Bahiri'nin serbest bırakılması Tunus için yeni bir başlangıç"

ARALIK, IĞDIR (AA) - Nahda Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, 31 Aralık 2021'den bu yana ev hapsinde tutulan Nahda Genel Başkan Yardımcısı Nureddin el-Bahiri'nin serbest bırakılmasını ülke için yeni bir başlangıç olarak değerlendirdi.

Tunus İçişleri Bakanlığının dün gece Bahiri ve beraberinde ev hapsine alınan eski İçişleri Bakanlığı yetkilisi Fethi el-Beledi'nin zorunlu ev hapsinin kaldırıldığını açıklamasının ardından Bahiri, sabah saatlerinde serbest kaldı.

Bahiri'yi evinde karşılayan Gannuşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bahiri için zorunlu ev hapsinin kaldırılması Tunus için hoşgörü ve diyaloğa dayalı yeni bir başlangıç noktasıdır." dedi.

Ailesine sağ salim ulaştığı için Allah'a şükrettiklerini belirten Gannuşi, şu ifadeleri kullandı:

"Bahiri sanki başka bir alemden bize dönüyormuş gibi. Umutlarımız çok zayıflamıştı, gözlerimizin önünde yavaş yavaş ölüyordu ve biz bir şey yapamıyorduk. Tunus'un bütün evlatlarını kucaklayacak hoşgörüye ve diyaloğa ihtiyacı var. Kaba kuvvetle değil fikirlerle tartışmalıyız."

Ne olmuştu?

Nahda Hareketi, 31 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, "Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" duyurdu.

Olayın ardından Bahiri'nin avukatları, Cumhurbaşkanı Kays Said ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin hakkında suç duyurusunda bulundu.

İçişleri Bakanı Şerafeddin ise Bahiri ile eski bakanlık yetkilisi Fethi el-Beledi hakkında "terör şüphelisi" olarak zorunlu ev hapsi kararı verildiğini bildirdi.

Şerafeddin, kararın keyfi değil hukuka uygun olduğunu savundu.

Tunus'taki İşkenceyi Önleme Ulusal Kurumundan 3 Ocak'ta yapılan açıklamada, Bahiri'nin Binzert kentindeki bir hastanede tedavi altına alındığı ve açlık grevine başladığı belirtilmişti.

Yakınları ve avukatlarıyla görüşmesine izin verilmeyen 63 yaşındaki Bahiri, Tunus'ta 2011-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştü.