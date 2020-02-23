Son dakika: İran'da yayılan koronavirüs nedeniyle sınır kapıları kapatıldı, ulaşım tek taraflı durduruldu

23.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:25

İran'da görülen koronavirüs vakaları nedeniyle Türkiye sınır kapılarını kapattı. İran'dan Türkiye'ye her türlü ulaşımı tek taraflı olarak durdurdu.

Çin'de ortaya çıkan ve son olarak İran'da görülen koronavirüs durdurulamıyor. Virüs, komşu İran'da 8 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Türkiye'de koronavirüse karşı önlemlerini artırdı.

SINIR KAPATILDI, ULAŞIM DURDURULDU

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İran-Türkiye arasındaki tüm sınır kapılarının kapatıldığını açıkladı. Koca ulaşımın da durdurulduğunu ifade etti ve şunları söyledi "Uluslararası sağlık tüzüğü çerçevesinde kara ve demir yolu geçişleri bugün saat 17 itibariyla geçici olarak durduruldu. Tüm uluslararası uçuşlar ise saat 20 itibariyle tek taraflı ve geçici olarak durduruldu. Yani İran'dan Türkiye'ye gelişler durdurulmuş oldu. Türkiye'den İran'a gidişler ise devam ediyor olacak."

SOSYAL MEDYA'DA SINIR KAPISI KAPATILSIN KAMPANYASI

İran'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükselirken, vatandaşlar Twitter'dan yetkililere İran sınırının kapatılması için çağrıda bulunmuştu. Twitter'da ''#iransınırkapısıkapatılsın' etiketiyle kısa süre içerisinde binlerce Tweet atıldı.

PAKİSTAN VE TÜRKMENİSTAN DA KAPATILDI

Pakistan ve Türkmenistan da, İran'da hızla artan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sınırını kapatma kararı aldı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 8'e çıktığını açıkladı.

İran devlet televizyonuna konuşan Cihanpur, ülkede 15 kişi de daha koronavirüs tespit edildiğini, vaka sayısının 43'e, ölü sayısının da 8'e yükseldiğini ifade etti.

VİRÜS İRAN'A YAYILIYOR

Cihanpur, yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği 15 kişiden 7'sinin Kum, 4'ünün Tahran, 2'sinin Gilan, 1'nin Merkezi ve 1'nin de Mazenderan eyaletinde olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

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