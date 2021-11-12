Nafile sözleri! Taladro - Sancak - Canfeza Nafile şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

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TALADRO & SANCAK & CANFEZA - NAFİLE ŞARKI SÖZLERİ

Sancak:

Vuramadım yüzüne yüzüne

Akar gider içime içime

Seni de söküp alsam nafile

Anlamazlar, kimlere kanıyor eli mahkum

Gönlümü sarıyor, ki yalandan…

Seni bula bula kendimi kaybettim

Üzgünüm, vuramadım yüzüne yüzüne

Ayrıldım yüreğinin penceresinden

Damlayıp yüzüme düştüğün yerden

Attığın her şeyi al şu içimden

Canfeza:

Gittim ama yine döndüm

Gel yüreğimdeki yangını söndür

Kendini kovduğun ine döndün

Seni birdenbire daha dibe gömdüm

Belki de çıkaramam asla yeniden

Cesaret edemez belki de yeni ben

Kim bilir? Ben olurum belki de yenilen

Lakin kazanmış saymam seni de.

Kendimi uğruna harcayamam

Söz verdim kendime yar cayamam.

Yan yana yazmadı bizi kader

Anlamsız kendini bu yolda parçalaman

Biz değiliz sen ve beniz gayrı

Fiziki siyasi sınırımız ayrı

Dokunmaz ikimize hayrı

Kaderimiz kızıl deniz gibi ayrık

Bana ilham lazım bir han değil

Zerresi kafi bir dirhem ne ki?

Nerdeyim bu anda zihnen peki?

Yumruk değilse ne bu sinemdeki?

Seversin masal anlatmayı

Masalın bana yasal ahlak payı

His tatmadım yaşamaktan daha zayıf

Bizi bize böldü bu asal ahmak sayı

Ben tek kaldım, bana yeterim.

Var derim avunup beterin beteri.

Hiç bir şey etmesem tek bir şey ederim

Umursamasa da beni yok sayamaz emeğimi

Ben, kendimi bulurum kaybettiğim gibi

Ruhuma kaydettiğimdin.

Bana tıpkı senin olanı iade ettiğin gibi

Büyük ayıp ettiğini bil.

Taladro:

Dalgalı gönlün avucumda mı sığ?

Tok mu, aşk orucunda mısın?

Bilmem kaç mevsim ateşten gömleği sardım

Dudağında mı sır?

Yanıyor liman ah!

Ben kaldım, sen demir aldın

Ben yandım, sen de mi ahı?

Açığım ama sen dem'i aldın

İstiyorsan bizi çözmemi sensiz

İç acılarımın toplamı sensin

Mümkün mü dışarı taşmak selsiz

Her selin ilk yağmuru sensin

Sorgulama yar

Kendini bir kalıba konduramayan ben

Seni sevmişim

Sen Sıfırsın bana bile çarpılamayan

Savrul,

Fırtına yuttum yağmurun ne ki

Islanıyorken ahmağın teki,

Kim benim yerime gözlerindeki?

Saptı yolum

Bişeyleri şiirlere saplıyorum

Şöyle düşün; Ahrazım

Ama ismini sesimde saklıyorum

Yalanın da güzel yananında

Zararın daha büyük yararından

Söylediklerim aramızda

Ama Aramızda bozuk yaramız da

Eğer içinde yoksa maralım

Zorlayamam, içim hala yamalı

Yüzümüzdeki çizgiler aralık

Eylül, ekim , sen ve aralık

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Nafile şarkısı 11 Kasım 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Çok kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri Taladro, Sancak, Canfeza üçlüsüne aittir. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:

Söz: Taladro, Sancak, Canfeza

Müzik: Cem Coşkun

Mix,Mastering: Rashness

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