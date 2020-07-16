Nadide Hayat filmi konusu nedir? Nadide Hayat oyuncuları ve Nadide Hayat özeti!
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Nadide Hayat filmi konusu nedir? Nadide Hayat oyuncuları ve Nadide Hayat özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Nadide Hayat filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda ekrana gelen Nadide Hayat filmi hakkında Nadide Hayat konusu, Nadide Hayat özeti, Nadide Hayat oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte, Nadide Hayat filmi detayları!

Nadide Hayat filmi konusu nedir? Nadide Hayat oyuncuları ve Nadide Hayat özeti!
16.07.2020 10:16 | Son Güncelleme: 16.07.2020 10:19

Nadide Hayat filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Nadide Hayat filmini izleyecek olanların merak ettiği Nadide Hayat konusu nedir, Nadide Hayat oyuncuları kimler ve Nadide Hayat özeti gibi konuları inceliyoruz.

NADİDE HAYAT FİLMİNİN ÖZETİ

Nadide, evlilik hayatını, üniversite eğitimi ve iş yaşamına tercih ederek 50 yaşına gelmiştir. Eşini kaybettiğinde, kendisini haftada bir gün ziyarete gelen kızı ve torunu ile, iş hayatına yeni başlamış, eve neredeyse gelmeyen oğlunu beklerken bulur!

Yalnız ve orta yaşlılar için öngörülen dikiş kursundan, koroya; gezilerden kabul günlerine hiçbir aktivitede aradığı mutluluğu bulamaz!

Ta ki, bir gün gazetede bir haber görene dek! Nadide bu haberin ardından kendini önce okul sıralarında, sonra da mavi sulara atladığı bir macerada bulur! Bir grup genç ve gizemli bir kaptan ile 'yeni bir başlangıca' yelken açar!

NADİDE HAYAT OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Çağan Irmak

Oyuncular:Demet Akbağ, Yetkin Dikinciler, Ümit Erlim, Sevil Akı, Efecan Şenolsun

Tür: Komedi, Romantik

Yapım Yılı: 2015 (118 dk)

Vizyon Tarihi: 18 Aralık 2015 Cuma

Senaryo: Ali Demirel, Çağan Irmak

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