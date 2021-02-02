Myanmarlı aerobik yapan kadın, farkında olmadan darbenin ilk anlarını kaydetti
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Myanmarlı aerobik yapan kadın, farkında olmadan darbenin ilk anlarını kaydetti

02.02.2021 10:50 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:11

Myanmar'da dün ordunun yönetime el koyarak darbe yapmasının ardından ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Videoda darbeden habersiz olduğu tahmin edilen kadının aerobik yaptığı sırada arka planda ilerleyişini sürdüren askeri konvoy görülüyor.

Dün Myanmar'da ordu mensupları yönetime el koyarak Myanmar lideri Aung San Suu Çii ve Devlet Başkanı Win Myint'i gözaltına almıştı.

YÖNETİME 1 YIL SÜREYLE EL KOYDULAR

Ordu darbeyi resmen ilan edip yönetime bir yıllığına el koyduğunu açıkladı. Operasyon, sivil hükümet ile ordu arasındaki gerilimin ve askeri darbe söylentilerinin ardından geldi. Silahlı kuvvetlere ait televizyon kanalında, iktidarın Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'e devredildiği, bir yıllık olağanüstü hal ilan edildiği duyuruldu.

HATLAR KESİLDİ

Başkent genelinde internet ve telefon hatları kesildi, devlet televizyonunun yayını da durdu. Myanmar ordu birliklerinin başkent Nepido çevresinde kurduğu kontrol noktaları ve Kongreye giden yolda bulunan zırhlı araçlar ve ağır silahlı askerler olduğu bildirildi.

AEROBİK YAPARKEN ARKADA DARBE YAPILIYORDU

Öte yandan ülkede tüm bunlar olurken aerobik yapan Khing Hnin Wai'nin videosu gündeme damga vurdu. Darbenin olduğunu fark etmeyen kadın, aerobik dersi yaptı. Kadın, hareketler yaparken, arka tarafta askeri konvoyun geçtiği ve Meclise doğru gittiği görülüyor. Kadının olaylardan haberi olmadan aerobik hareketlerini sürdürmesi ilginç anlara sahne oldu.

Myanmarlı aerobik yapan kadın, farkında olmadan darbenin ilk anlarını kaydetti
Haber Yorumları (1)
XRX: Adamlar zaten yolu kapatmışlar insan der bu yol neden kapalı aynen hiç farkında değil :D
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