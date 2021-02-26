Myanmar'da güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu ölen protestocu sayısı 6'ya çıktı

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Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Haber sitesi The Irrawady'ye konuşan protesto grupları, Mandalay şehrinde 20 Şubat'taki protestolarda güvenlik güçlerinin kalabalığa gerçek mermiyle ateş etmesi sonucu yaralanan 2 kişinin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Başkent Nepido'da 9 Şubat'taki gösterilerde başından ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki protestocu, tedavi gördüğü hastanede 19 Şubat'ta hayatını kaybetmiş ve protestolardaki ilk can kaybı olarak kayıtlara geçmişti.

Mandalay'da 20 Şubat'taki protestolara müdahale etmek üzere görevlendirilen bazı askerlerin gerçek mermi kullanması sonucu 2 protestocu daha ölmüştü.

Güvenlik güçlerinin şiddeti sonucu ağır yaralanan bir sağlık çalışanının da 21 Şubat'ta hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Polisten protestoculara sert müdahale

Öte yandan ülkede darbe karşıtı protestolar ve iş bırakma eylemleri bugün de sürerken polis, göstericilere müdahalenin şiddetini artırdı.

Protestocuların sosyal medyada paylaştığı videolarda güvenlik güçleri, ülkenin en kalabalık şehri Yangon'da darbe karşıtı göstericileri plastik mermi ve coplarla kovalarken görüntülendi.

Başkent Nepido'daki protestolara ait görüntülerde de polis, protestoculara sert müdahale ederken görüldü.

Polis, Yangon'da en kalabalık protestoların yapıldığı Hledan meydanında kalabalığı dağıttıktan sonra meydana çıkan yollara barikatlar kurdu.

Yaşanan arbedeler sırasında Yangon'da yaklaşık 60, Nepido'da 20 kişi gözaltına alındı.

Yangon'da gözaltına alınanlar arasında, gelişmeleri takip eden Japon bir gazetecinin olduğu öğrenildi.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında yer almıştı. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamış, güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu darbe karşıtı gösteriler daha kitlesel ve geniş katılımla yapılmıştı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı