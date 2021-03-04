Myanmar'da en kanlı gün! Askeri darbeyle iç savaşa sürüklenen ülkede bir günde 38 gösterici hayatını kaybetti

Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da darbe karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı günden güne artıyor. Dün Myanmar'da en kanlı günün yaşandığını belirten BM Myanmar Özel Temsilcisi Christine Burgener, 38 kişinin hayatını kaybettiğini söylerken, uluslararası topluma, birlik olma ve Myanmar'daki darbeye karşı çıkma çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, Myanmar'daki darbe karşıtı gösterilerde sadece 3 Mart'ta 38 kişinin öldüğünü ve şimdiye kadar 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

DARBENİN BAŞLADIĞI GÜNDEN BERİ 50'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Burgener, düzenlediği basın toplantısında, darbeden bu yana bugün Myanmar'da "en kanlı" günün yaşandığını belirtti. "Sadece bugün 38 kişi öldü" diyen Burgener, "Darbeden beri 50'den fazla kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

Burgener şimdiye kadar yaklaşık 1.200 kişinin gözaltına alındığını, uluslararası topluma, birlik olma ve Myanmar'daki darbeye karşı çıkma çağrısı yaptı.

"BU MYANMAR'IN İÇ MESELESİ DEĞİL"

Çin ve Rusya'nın, Myanmar'daki darbe ve sonrasında yaşananların Myanmar'ın iç meselesi olduğu argümanına dair değerlendirmelerde bulunan Burgener, "Bu bir iç mesele değil ve bölgedeki istikrarı etkiliyor. Çin ve Rusya'nın bu konuda birlik olunmasının önemini anlamasını umuyorum" dedi.

BM Güvenlik Konseyi, 5 Mart Cuma günü Myanmar'daki darbeyi ve darbe sonrası yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere toplanacak. ABD Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da güvenlik güçlerinin darbe karşıtı göstericilere yönelik şiddet kullanımını güçlü şekilde kınadıklarını bildirdi.

"HALKA UYGULANAN KORKUNÇ ŞİDDET KARŞISINDA ŞOKE OLDUK"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price günlük basın brifinginde Myanmar'daki son durumu değerlendirdi. Price, brifingde, "Sivil yönetimin restore edilmesi yönünde barışçıl çağrılar yaptıkları için Burma halkına uygulanan korkunç şiddet karşısında şoke olduk. Burma ordusunun kendi halkına karşı uyguladığı şiddete karşı tüm ülkeleri tek ses olmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Myanmar ordusuna şiddete son verme ve yönetimin sivil hükûmete yeniden devredilmesi çağrısında bulunan Price son günlerde artan şiddeti en güçlü şekilde kınadıklarını vurguladı. Ülkede görev yapan basın mensuplarına yönelik şiddeti de kınadıklarını belirten Price, Myanmar ordusuna yönelik ilave müeyyideler getirebileceklerini, bu ilave adımların doğru zaman ve şartlarını değerlendirdiklerini ifade etti.