MüzikOnair ödülleri sahiplerini buluyor

Gecenin sunuculuğunu Özge Ulusoy ve Ceyhun Yılmaz yapacak. 20 kategoride ödüllerin sahiplerine verileceği gecede yılın en iyileri boy gösterecek. Ödül töreni, Dream Türk Tv ekranından canlı olarak yayınlanacak. Geniş bir katılım ile 7 Şubat günü gerçekleşecek olan ödül töreninde ödül alacak kişiler, 22 kişilik jüri değerlendirmesi ve halk oylamasıyla belirlenecek. 10 Ocak günü başlayan halk oylaması 31 Ocak tarihine kadar muzikonair.com websitesi üzerinden devam edecek ve paylaşımlar #MüziğinYıldızları hashtag'i altında gerçekleştirilecek. Jüri koltuğunda ise MÜYORBİR Başkanı Burhan Şeşen, MESAM Başkanı Recep Akgül, Ali Kocatepe, Kenan Doğulu, Cengiz Özkan, Sertab Erener, Gülben Ergen gibi isimler dikkat çekiyor.

22 Kişilik Jüri Kadrosu:

Kategoriler:

1- En İyi Pop Müzik Kadın Sanatçısı, 2- En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçısı, 3- En İyi Rap Müzik Sanatçısı, 4- En İyi Halk Müziği Sanatçısı, 5- En İyi Alternatif Müzik Sanatçısı, 6- En İyi Fantezi - Arabesk Müzik Sanatçısı, 7- Yılın Şarkısı, 8- En İyi Düet Şarkı, 9- En İyi Cover Şarkı, 10- En İyi Albüm, 11- En İyi Klip, 12- En İyi Çıkış Yapan Pop Müzik Sanatçısı, 13- En İyi Çıkış Yapan Rap Müzik Sanatçısı, 14- En İyi Grup, 15- En İyi TikToker, 16- En Fenomen Şarkıcı, 17- En İyi Söz Yazarı ve Besteci, 18-En İyi Aranjör, 19-En İyi Radyo, 20- En İyi Radyocu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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