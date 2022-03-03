Müzik yasağı kalkıyor mu? Bakan Koca sinyali verdi, bir açıklama da Bakan Soylu'dan geldi

Sağlık Bakanı Koca, dün yaptığı açıklamada eğlence mekanlarında gece 24.00'ten sonra müzik yayını yapılması yasağının kaldırılmasıyla ilgili Bilim Kurulunun aldığı bir karar olmadığını, bu uygulamanın da yakın dönemde kalkacağı kanaatinde olduğunu açıkladı.

SOYLU: KÜLTÜR VE SAĞLIK BAKANLARIYLA DEĞERLENDİRECEĞİZ

Koronavirüsle mücadelede yasakların gevşetilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca'nın "müzik yasağı" ile ilgili çıkışı sonrası gözler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çevrildi. Bugün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, müzik yasağı kararına ilişkin yeni bir adım atılıp atılmayacağına yönelik soruya Kültür ve Sağlık Bakanlarıyla değerlendirme yapacakları yanıtını verdi.

GENELGE YAYIMLANACAK MI?

İçişleri Bakanı Soylu'ya, genelge yayımlanıp yayımlanmayacağı da soruldu. Soylu şu yanıtı verdi:

"Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulunun kararlarını bize iletecek. İlettiği andan itibaren arkadaşlarımız karşılıklı değerlendirmeler yapacak ve akabinde hemen yayımlanacak."