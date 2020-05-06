Müzik eğitimi mesafe tanımıyor

Yüksek Öğretim Kurumu'nun Covid-19 salgınından korunma tedbirleri kapsamında örgün eğitimlerini durduran Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Müzik Akademisi eğitimlerini çevrimiçi olarak uzaktan sürdürüyor.

Yüksek Öğretim Kurumu'nun Covid-19 salgınından korunma tedbirleri kapsamında örgün eğitimlerini durduran Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Müzik Akademisi eğitimlerini çevrimiçi olarak uzaktan sürdürüyor.

Bugüne kadar piyanodan kompozisyona ulusal ve uluslararası yarışmalarda onlarca derece kazanan başarılı öğrenciler yetiştiren Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını günlerinde, eğitimlerini uzaktan sürdürüyor. Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin desteğiyle öğrencilere; piyano, keman, şan, kompozisyon ve solfej dersleri çevrimiçi öğrenme ortamında eşzamanlı olarak verilmeye devam ediliyor. Öğrenciler, çevrimiçi öğrenme ortamı sayesinde eğitmenleriyle bire bir ders yapma ve bilgi paylaşımı imkanı buluyor.

YÜSEM Müdürü Doç. Dr. Sabah Balta Ulay, beklenmedik ve zor bir dönemden geçtiğimizi hatırlatarak, "Bu süreçte eğitimlerimizin aksamasını istemedik. Çünkü eğitimin dört duvarla sınırlı olmadığına, şartların gerektirdiği ölçüde dönüşebileceğine inanıyoruz. Bu açıdan bakıldığında YÜSEM olarak dijital dönüşüme ayak uydurmak ve katkı sağlamak önceliğimiz olmalı. YÜSEM Müzik Akademisi, her yaştan katılımcı kitlesine sahip birebir derslerin gerçekleştirildiği, eğitmenlerin ve kursiyerlerin hevesle derslere katıldığı bir akademi. İçinde bulunduğumuz bu süreçte, onların heveslerini ve gelişimlerini yarım bırakmamak adına, Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin tecrübesi ve donanımı sayesinde, dersleri çevrimiçi öğrenme ortamına taşıdık. Başlattığımız bu dijital dönüşüm elbette Müzik Akademisi ve bu salgın süreciyle sınırlı kalmayacak. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında vereceğimiz farklı eğitimlerin de başlangıcı olacaktır" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA