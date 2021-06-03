Müzik camiasının acı kaybı: Hasan Saltık hayatını kaybetti
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Müzik camiasının acı kaybı: Hasan Saltık hayatını kaybetti

Müzik camiasının acı kaybı: Hasan Saltık hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Müzik yapımcısı ve Kalan Müzik sahibi Hasan Saltık, geçirdiği kalp krizi sonucu Bodrum'da hayatını kaybetti.

Müzik yapımcısı ve Kalan Müzik sahibi Hasan Saltık, geçirdiği kalp krizi sonucu Bodrum'da hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçılara binden fazla albüm yapan Kalan Müzik'in sahibi yapımcısı Hasan Saltık Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu Bodrum Acıbadem Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Saltık, 57 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hasan Saltık'ın ölüm haberi sanat camiasında büyük üzüntüye yol açtı. Saltık'ın ölümünü duyan ünlü isimler ise sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayınladı.

Kalın'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Müzik kültürümüze büyük hizmetler veren, Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık beyin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sohbetlerimizi ve dostluğumuzu her zaman hayırla yad edeceğim" paylaşımında bulundu.

Bakanlık'tan başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından "Müzikal belleğimize çok değerli eserler kazandıran kıymetli yapımcı Hasan Saltık'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" notu ile paylaştı.

Ünlü isimler ardı ardına başsağlığı mesajı paylaştı

Saltık'ın ölüm haberi üzerine büyük üzüntü yaşayan müzik camiasının ünlü isimleri ardı ardında başsağlığı mesajları yayınladı. Ferhat Tunç, "Kalan Müzik sahibi ve hemşehrimiz Hasan Saltık'ın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Tüm Saltık Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Devri daim olsun" şeklinde açıklama yaptı.

Sanatçı Tolga Sağ ise "Eksildik yine. Çok ağır oldu bu. Devrin daim olsun" paylaşımında bulundu.

Ünlü sanatçı Sabahat Akkiraz, üzüntüsünü sosyal medyadan yayınladığı yazı ile anlatarak "Ah ki ah. Yüreğimi yaktın Hasan. Güldüğümüz anlar resimlerde kaldı dede. Hasan Saltık hakka yürüdü. KALAN Yola, müziğe, kültürümüze hizmetin. Nur içinde uyu. Çok erken oldu. Çok üzgünüm" dedi.

Ünlü şarkıcı Şevval Sam da "En büyük yol arkadaşımı kaybettim. Üzüntümü kelimelerle ifade edemiyorum" dedi.

Haluk Levent ise "Abimiz daha çok işimiz vardı Hasan abi" şeklinde bir yazı ile üzüntüsünü dile getirdi.

Birçok ünlü isim aynı şekilde üzüntülerini dile getirerek Saltık'ın ailesine başsağlığı diledi. - MUĞLA

Müzik camiasının acı kaybı: Hasan Saltık hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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