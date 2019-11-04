Müziğin Enerjik Marka Kadını Yonca Evcimik

04.11.2019 13:56

Aynı enerji, aynı heyecan, aynı coşkuyla ve tüm hızıyla pop müziğe adını altın harflerle yazdıran Yonca Evcimik; minik dostlarımıza olan sevgisi, müzik ve performans dünyasına kattıkları ile hem gönlümüze hem duyularımıza hitap eden muhteşem bir marka kadın. Devamı röportajımızda...

'Marka Kadın'' olmak, bu tanım sizin için ne ifade ediyor?

Sorumluluk ilk aklıma gelen kelime. Güçlü bir ünvan sonuçta. Marka olmak kolay bir şey değil. Uzun bir tecrübe, deneyim ve geniş kitlelerin onayı ile ulaşabilecek bir mertebe.

Enerjik, genç, iyilik dolu, ışıl ışıl... Biz sizi bu kelimelerle ifade ediyoruz. Sizin kendinizi anlattığınız kelimeleriniz neler, marka yolculuğunuzun başlangıç süreci nasıl gerçekleşti merak ediyoruz? Okuyucularımıza beni en doğru anlatan kelimeler bunlar diyecek olsanız ne söylersiniz?/ Yonca Evcimik markası nasıl oluştu?

Doğallık, dürüstlük, olduğu gibi olmak, pozitiflik, merhametli olmak. Beni en doğru anlatan kelimeler bunlar. Marka yolculuğumun başlangıç süreci benim sahne aldığım müzikaller ve önemli isimlerle çıktığım yolculuk ile başladı. İlk bebek adımlar o zamanlara dayanıyor. Çünkü ben sahne üzerinde şarkı söyleyip dans eden, oyunculuk yapan birisi olmaya o zamanlar karar vermiştim.

Bir ''Marka Kadın'' olarak markanızın, Türkiye'nin size olan ihtiyacıyla ilgili ne söylersiniz?

Şu an aklıma gelen 90'ların simgesi olmak sanırım. Beni nerde görseler o yılları benim üretimlerimle özdeşleştirip özleyen insanlar görüyorum. 90'ları dibine kadar yaşama ihtiyaçlarını hep dile getiriyorlar şu sıralar. Onun haricinde pozitif olmak, enerjik olmak geliyor aklıma. Sizi görünce mutlu oluyoruz, enerjik oluyoruz diyorlar. Böyle bir ihtiyacı karşılıyor olmak beni mutlu ediyor.

Bu yıl hangi proje üzerinde çalışıyorsunuz?

Bende proje bitmiyor. 7 Kocalı Hürmüz müzikalimizin yeni sezonu var. Müzik adına enteresan projelerimin çalışmaları sürüyor. Devam eden 'Yonca bizi 90'lara götür. Daha da geri getirme' konser serilemiz devam ediyor. Boş durmayı sevmiyorum. Kafamın içi devamlı üretim halinde.

Bir iş kadını için ''Başarı''nın tanımı ne olmalıdır? Siz başarıyı nasıl tanımlıyorsunuz?

Başarı emeksiz olmaz. Çok istemek, donanımlı bir şekilde hedefe ulaşmak için pes etmeden çalışmak başarıyı getiriyor. İnanmak, başarıya giden yolda önemli olan bir diğer faktör. Kendinize inanmanız başarılı olmanızdaki zemini oluşturuyor.

Marka, değer, emek…. Bu üç kelimeyi sizin görüşünüzle okuyucularımızla paylaşmak istersek, bize cümlenizi yazar mısınız?

Emeksiz hiç bir şey olmaz demiştim az önce. Emek vermek, kendinize değer vermek başarılı bir marka olma yönünde atılacak en önemli adımlar.

Karşınızda kendisine güvenmeyen ve potansiyelinin farkında olmayan bir kadın gördüğünüzü düşünün. Haydi ona ilham verelim. Ne söylersiniz?

Silkelen ve aynaya bak. Bu dünyada biricik olduğunun farkına var. İçindeki enerjiyi harekete geçir. An çok önemlidir. An'ı yaşa ve kendini harekete geçir.

5 yıl içinde hangi projeleri hayata geçirmeyi planlıyorsunuz?

Devam etmekte olan projelerim olduğu için gerçekleşmeden bahsetmeyi uygun görmüyorum. Ama müzik, eğlence sektörü adına üretimim son hız devam edecek. Bunun haricinde kendimin dışında Hayvan Hakları Yasası'nın çıkması için yaptığım çalışmalar devam edecek. Yasanın eksiksiz, yaptırımları yüksek bir şekilde yürürlüğe girmesi adına çalışmalarım sürecek.

Markanız ile ilgili ne söylensin, nasıl konuşulsun istersiniz?

Doğruluk ve dürüstlük esas benim için. Ne mutlu ki şu zamana kadar insanlardan hep bunu duydum, gördüm ve hissetmeye devam ediyorum. Sokakta beni gören insanların gözlerinin içinin gülmesi, beni çok eski bir dostlarını görmüşcesine tepki vermeleri hoşuma gidiyor.